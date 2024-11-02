Рупор кремлевской пропаганды: Дадина могли убить подельники-коллаборационисты

Занятный поворот. Вдвова коллаборациониста Дадина сообщила, что есть ненулевая вероятность, что персонаж погиб не от российского снаряда, а был убит своими подельниками, которые списали его смерть на наших, а тело срочно кремировали и захоронили, чтобы скрыть следы убийства.

ЕЖГ.

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