Рупор кремлевской пропаганды: Дадина могли убить подельники-коллаборационисты
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Занятный поворот. Вдвова коллаборациониста Дадина сообщила, что есть ненулевая вероятность, что персонаж погиб не от российского снаряда, а был убит своими подельниками, которые списали его смерть на наших, а тело срочно кремировали и захоронили, чтобы скрыть следы убийства.
ЕЖГ.
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Источник: Colonel Cassad
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