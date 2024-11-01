Рупор кремлевской пропаганды: Израиль просит помочь

Израиль просит помочь

А что случилось?

1. Израиль просит Россию помочь с мирным урегулированием в войне в Ливане и выступить в качестве посредника при переговорах с "Хезболлой" ("Ливан за 3 дня" не получился, в день по Израилю из Ливана летит от 80 до 100 ракет, не считая дронов, убийства гражданских эту проблему решить не могут)

2. Израиль просит Россию помочь с освобождением заложников удерживаемых ХАМАС. Ранее ХАМАС заявлял, что из уважения к Путину готов освободить несколько заложников имеющих российское происхождение.

3. Израиль рассматривает возможность удовлетворить просьбу Путина о передаче России Александровского подворья в Иерусалиме.

Как там у нас любят разные забавные персонажи говорить "Россия потеряла свое влияние на Ближнем Востоке!"

Разумеется, возможности выступать в роли посредника в таких ситуациях у нас имеются благодаря успешной операции в Сирии, которая вновь сделала РФ факторным игроком на Ближнем Востоке, откуда мы фактически сбежали после развала СССР и вернулись лишь во время Сирийской войны.

Также данная ситуация наглядно показывает, чего стоят мантры про "международную изоляцию России", если младший союзник США просит находящуюся под санкциями США Россию стать посредником для достижения мира в неудачно складывающейся для Израиля войне.

В Кремле сообщили, что Россия никогда и не отказывалась от возможного участия в переговорах в качестве посредника, так как РФ ни с кем горшки не била и общается со всеми участниками войны. Поэтому при надлежащих условиях Москва готова помочь с достижением мира.

Впрочем, учитывая кардинальные противоречия сторон, заключить реальный мир (хотя бы на время) в текущих реалиях проблематично.

PS. Иран между тем грозит скорой операцией "Правдивое обещание – 3".

PS2. И сюда же.

Германия сбежала от хуситов.Министр обороны Германии сообщил, что "усилия Германии" по охране судоходства у побережья Йемена не привели к успеху. Немецкие корабли не смогли предотвратить или уменьшить нападения хуситов на торговые суда.Поэтому немецкие корабли направленные против хуситов к побережью Йемена отзываются домой. Почувствовали силу хуситского ракетного тапка. Хуситы как раз вчера заявили, что намерены продолжать атаки на суда связанные с Израилем, США и Британией. Германию они собственно особо вниманием и не удостаивали (даже на учениях флаг Германии в качестве вражеского не вывешивали), упоминая лишь в списке мелких подсосов США.

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