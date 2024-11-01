Мнение: Нейросети лишают женщин работы, эпоха ИИ-мошенничества и робот для перекладывания вещей

1. Люди уже начали терять работу из-за прогресса в развитии нейросетевых алгоритмов и роботов. Пока это не очень заметно в масштабах страны, однако процесс уже пошёл. Kvisaz приводит цитаты из выступления Игоря Ашманова, известного айти-специалиста и инвестора, в Никитском клубе 23 апреля 2024 года (ссылка):



Виртуальный Жириновский

Если вы видели «синего Жириновского» [видео нейросети], это сделал по заказу ЛДПР мой сын, Стас Ашманов [генеральный директор ООО «Нейросети Ашманова»], тоже окончивший мехмат. Тексты пишут ЛДПРовцы, Стас старается в это не лезть, его группа работала над тем, чтобы голос был неотличим.

Например, они месяца два добивались, чтобы Жириновский начал кхэкать, как кхэкал, между фразами. Это было непросто. Ну, и так далее. Я думал над ними пошутить и запустить фейк о том, что они его примут в партию и потом будут пробивать закон, что его можно в Думу двигать, — а они начали об этом просто открыто говаривать с журналистами. То есть высмеять их не удалось, они зашли ещё дальше. Но это ЛДПР.

Нейронки вытесняют старательных женщин

Про вытеснение рассказал мой приятель, который занимается тем, что рассылает большое количество всякой рекламы своих сервисов для чего-то. Он говорит, что собирался нанять двух-трёх мужчин и пять-семь женщин для того, чтобы готовить тексты для рассылки миллионов этих сообщений. По сути, спама, но, может быть, это не вполне спам, но… Когда появился ChatGPT осенью 2023 года, он решил нанять пару мужчин, а женщин не нанимать, потому что всё можно генерировать. Искусственный интеллект бьёт по женщинам, как ни странно, там довольно серьёзный половой перекос.

Соседняя фирма, его приятели, производят гигантское количество игр, порядка 100 или 200 простых браузерных игр. Для того чтобы эти игры рекламировать, они рисуют кучу всяких рекламных картинок. У них было семеро мужчин, которые этим управляют, и 45 женщин. Почему женщин столько?

Потому что они лучше делают рутинную работу, они не капризничают, они усидчивые и так далее. Они уволили всех женщин и оставили не семерых мужчин, а двоих, и теперь генерируют. Я говорю ему: слушай, там же качество упадёт. Он отвечает: «Ну, вот смотри, мой бизнес такой, что я рассылаю миллионы писем. Ну упадёт конверсия в 10 раз, мне плевать, потому что стоимость контакта очень низкая». Зато ребята тратили 15’000 долларов на эту команду, а теперь не тратят. Это настолько сильный стимул, что они согласны на понижение качества.

Скорее всего, будет вытеснять людей, да ещё и с половым перекосом. В основном вытеснять будут старательных женщин.

2. Судя по реплике Алексея Рогозина (сына Дмитрия Рогозина) хакеры из понятно какой страны перешли к массовому использованию ИИ. Цитирую (ссылка):



Двое моих знакомых на этой неделе стали “жертвами” искусственного интеллекта: от их имени массово рассылались аудиосообщения в Telegram с классической для мошенников просьбой срочно прислать денег, но впервые это было сделано с использованием сгенерерированных с их голосом аудиосообщений. Максимально правдоподобно и очень эффективно.

Так как Алексей Рогозин — потомственный элитарий (ссылка), очевидно, что и упомянутые им знакомые — тоже какие-то платежеспособные люди. Это логично: мошенники пытаются снять сливки с нового трюка, прицельно атакуя самый жирный с их точки зрения сегмент. Позже поддельными голосами начнут обрабатывать и широкие народные массы, причём делать это будут уже не в формате аудиосообщений, а в прямом эфире, как во втором Терминаторе (ссылка).



Сегодня народ веселится, слушая ИИ-песни про политику или про ассенизатора в «исполнении» известных певцов. Завтра народ начнёт массово получать звонки от роботов, говорящих голосами друзей и родственников, и очень убедительно рекомендующих поскорее «отправить деньги на безопасный счёт».



Предположу, что перед этим мы увидим волну обзвонов, в ходе которой роботы будут под каким-нибудь невинным предлогом собирать образцы голосов и данные о контактах абонентов. Также, полагаю, в зоне особого риска будут те, кто уже попадался ранее мошенникам на крючок — на них у иностранных мошенников уже есть готовые к загрузке в нейросеть досье.

3. По ссылке очередное пугающее видео с новейшими достижениями робототехники от Бостон Динамикс (ссылка):

Boston Dynamics наконец нормально показали нового Атласа.

На видео он перемещает крышки двигателя между контейнерами поставщика и специальной тележкой для сборки. Роботу дают список, откуда и куда нужно переместить детали.

Атлас использует Computer Vision, чтобы распознавать объекты вокруг и находить нужные контейнеры [0:36]. Он применяет специальный способ захвата и постоянно следит за положением предметов, чтобы аккуратно выполнять задачу.

Круто, что движения робота не задаются заранее и не управляются оператором; все действия он выполняет сам в режиме реального времени. Атлас может замечать и реагировать на изменения в окружающей среде (например, если что-то рядом двигается) и на ошибки (например, если крышка не вставилась, робот споткнулся или столкнулся с чем-то [1:24]). Для этого он использует зрение, датчики силы и внутренние сенсоры.

Ещё он забавно крутит головой и телом на 1:00 – получаются неестественные развороты.

Неопытному человеку может показаться, будто робот медлителен. Однако тут есть важный нюанс: робот может работать в таком ритме 24 часа в сутки, причём без перерывов, без выходных, без ошибок, не меняя темп, не уходя на перекуры. Таким образом, даже этот неуклюжий прототип уже способен заменить как минимум одного работника. Дальше роботы такого рода будут дешеветь и умнеть. Люди — не будут. Кто в итоге выиграет конкуренцию за рабочие места, понятно.