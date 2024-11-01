Джинсовая рубашка и свитер – самый модный дуэт осени: как их стильно миксовать в сезон

Идеальный осенний образ должен сочетать в себе комфорт и тепло и при этом оставаться стильным. Джинсовые рубашки — это универсальная вещь, которая идеально подходит для переходного периода, особенно в сочетании с уютным свитером.

Эксперты предлагают несколько советов, как создать свежий актуальный образ, сочетая самый модный дуэт осени — джинсовую рубашку и свитер — в этом сезоне.

Носите рубашку под свитером

Наряды, в которых свитер надевается поверх джинсовой рубашки, просто великолепны, так как позволяют играть с цветами. Существует множество различных вариаций джинсовых рубашек – черного, классического синего и светло-голубого цветов.

Следует учитывать, что сильно вытертые вещи при ношении под свитером придают наряду повседневный вид, в то время как более темные выглядят элегантнее.

А также надо следить за подходящим форматом рубашки, она не должна быть ни слишком широкой, ни слишком узкой. Выберите приталенную рубашку, чтобы создать элегантный образ, или рубашку большого размера, чтобы обрести непринужденный внешний вид.

Делайте это правильно

Для рассматриваемого осеннего сочетания вещей подойдут как свитеры с круглым вырезом, так и свитеры с V-образным вырезом или водолазки. Главное — правильно носить их с рубашкой. Нужно накинуть воротник рубашки на горловину свитера и оставить манжеты открытыми, чтобы образ получился динамичным.

Наденьте рубашку поверх свитера

Джинсовую рубашку также можно надеть поверх свитера, если вы предпочитаете повседневный образ. Такое сочетание создает стильный эффект, особенно если свитер имеет интересную текстуру. Расставьте акценты с различными аксессуарами или выберите джинсовую рубашку с карманами или вышивкой, чтобы оживить свой наряд.

Какой низ подобрать

Сочетайте джинсовую рубашку с одеждой в тон, чтобы создать однотонный образ, или же создавайте контраст с более темными вещами, чтобы придать образу глубину.

Выберите наряд со свободной юбкой-миди или с классической кожаной юбкой и наденьте сверху джинсовую рубашку с джемпером, чтобы создать непринужденный аутфит.

Если вы ищете удобный и стильный наряд, то леггинсы станут отличным выбором. Однако, чтобы эта комбинация выглядела наиболее эффектно, убедитесь, что рубашка имеет слегка удлиненный фасон.

Украсьте наряд аксессуарами

Чтобы придать вашему образу яркости и текстуры, добавьте немного аксессуаров. Эффектные ожерелья, яркие серьги или шарфы станут отличным дополнением к рубашке или джемперу. Пояс также может стать прекрасным завершающим штрихом, подчеркивающим вашу талию, особенно если вы носите свитер свободного покроя. И не забудьте о модной кожаной сумке — через плечо или тоут — она придаст вашему наряду элегантность.