 

Врач Вялов: воспаление кишечника чревато смертельными болезнями

01.11.2024, 20:30, Разное
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Нездоровое питание негативно сказывается на работе кишечника, что приводит к воспалению и чревато опасными для жизни последствиями. В частности, нарушается функция печени, повышается риск инфарктов и инсультов.

По мнению врача Сергея Вялова, триггером воспаления в кишечнике становится употребление чрезмерного количества холестерина, содержащегося в жирном красном мясе. Это вызывает нарушение целостности слизистой оболочки, страдает микрофлора. В результате возникают вздутия и другие проблемы, нарушающие нормальную работу кишечника.

Воспалительный процесс в кишечнике угрожает состоянию печени, поскольку через воротную вену в нее из кишечника попадают вредные вещества. Кроме того, воспалительные компоненты, проникающие в кровоток, способствуют образованию атеросклеротических бляшек, закупоривающих сосуды и блокирующих кровоток. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, Вялов рекомендует пересмотреть рацион. Также он советует обратиться к врачу при вздутии и запорах — признаках возможных проблем с кишечником и печенью, требующих лечения.


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