Мнение: Письмо: “Контрольный – в сердце”

Разберем сегодня письмо из двух частей.

В первой части история развивается так, будто автор встретила большую взаимную любовь.

Во второй части будет такой поворот, что окажется, что автор придумала себе любовь.

Давайте разберемся, почему такое бывает.

Но ради объективности будем разбирать то, что происходит в письме, без лазов в будущее.

И не могу не предупредить других авторов: длинные письма и тем более письма из двух частей я публикую очень редко. Поэтому, чтобы увеличить шанс на публикацию, пишите среднее по размеру письмо.

marienic

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Читаю Ваш блог с 2014. Замужем 11 лет, отношения с мужем нормальные, двое детей. Меня начали сжигать изнутри хвосты из прошлого. Кажется, если осознАю ошибки с моей стороны, то смогу успокоиться. Постараюсь описать коротко и не упустить важное.

(Хвосты никого не сжигают. Если у вас есть долг или вина перед человеком, который был и остается вам важен, такой хвост будет вас тяготить, если вы его осознаете, а если не осознаете, просто мешать и путать карты. Но “жечь изнутри” хвост не может. Это делают страсти, живые надежды и нереализованные желания, то есть незакрытые гештальты. Посмотрим, как автору закрыть гештальт)

Это случилось прямо перед встречей с будущим мужем. Мне было 27, ни разу не была замужем, считала себя сокровищем с глубоким внутренним миром и согласна была только на «истинную любовь» с моей родной душой. Чем-то нравилась мужчинам, их было много вокруг и я любила дружить и общаться. Бывали приятные романы, но не долгие. Надолго залипала дважды, когда мне мерещилась родная душа. Но всегда больше всего боялась унизиться или навязать себя (ДБ или ОШ?).

(Так как ДБ и ОШ – это не разные типы, а один и тот же тип рапунцели, то и другое нередко сочетается. То есть у типичной рапунцели есть и Башня, и Шкура, она то ведет себя как ДБ, то как ОШ. Не одновременно, так это разные психзащиты. Башня защищает самооценку с помощью мнимого возвышения, а Шкура – с помощью бегства и избегания. Автор и то, и другое использует)

Работала в отделе продаж в области бизнес-консалтинга, где как раз тоже нужно было общаться с владельцами бизнеса. Они со мной откровенничали.

С. случайно познакомился со мной в сети. Внешне не мой типаж, но зацепил меня за корону Сокровища: «Спасибо за ваш статус о вере. У всех ни о чем, а у вас о самом важном”. Я ответила “Это приятно)”. Он снова написал, что у меня талант смешно подписывать фото и спасибо, что я его повеселила. Я ответила, что рада, что это кого-то может повеселить. Он стал писать мне на всякие интересные темы без всяких подкатов (фух!), мало рассказывал о себе, только, что часто ездит за границу. Говорил, что нам надо встретиться – нам точно будет о чем поговорить.

Когда мы встретились впервые, я обалдела: стильный, улыбчивый мужчина на крутом мерседесе. У него красивый бизнес (строительство домов в англ.стиле) и в Англии выпуск открыток для переписки. Общение сразу пошло легко и весело, мы много смеялись и говорили обо всем, даже стали заканчивать фразы друг друга и удивлялись. Похожие взгляды на жизнь, ценности, смыслы, вера, умение кайфовать от простых вещей. Но такой разный уровень ОЗ. Я никак не могла понять, зачем я ему.

(Здесь первый момент, который должен обратить на себя наше внимание. “Зачем я ему” пишет автор, как будто герой уже хочет связать с ней жизнь. У них слишком разная ОЗ, поэтому мыслей о браке с ней нет и не будет, как всегда почти в таких случаях. Общение пока на уровне флирта и дружбы. Но автор торопится присвоить мужчину, что следует из ее вопроса. Переоценка СЗ возникает всегда, когда вы переоцениваете близость, переоцениваете динамику сближения. Как думаете, почему все это переоценила автор?)

Он хотел знать обо мне все, а мне все было капец как интересно о нем. Говорил, что всю жизнь искал идеального собеседника и вот наконец нашел и не хочет расставаться. Я горячо отвечала, это было очень взаимно. Мы досидели до закрытия трех ресторанов, говорил, что сейчас еще в один его любимый заедем и потом отвезет меня домой. Я жила в соседнем городе. А там еще до утра не могли наговориться в машине. Все очень чисто и упоительно.

(Мы видим, что мужчина общительный, любит поговорить, любит рестораны, любит производить впечатление. И мы видим, что автор тоже – приятный собеседник. Это не так уж мало для начала. Главное – не переоценить степень близости и не отнести вкус партнера к такому отдыху на счет симпатии исключительно к себе. Как этого избежать, кто понимает?)

Так мы стали видеться каждый день: утром он вопреки моим просьбам лучше поспать, приезжал за мной, днем много писал, смеялись много, вечерами забирал с работы или со встреч с друзьями или родными, встречал ранним утром из командировок. Познакомился с семьей моей сестры, всех очаровал там. Я все удивлялась, как он все успевает, а он говорил, что я для него стала отпуском, которого у него не было 100 лет. Говорил, что его родные далеко и что фактически его семья – это его компания.

(Сколько времени продолжалось “каждый день”? Автор не пишет. Но судя по тому, что мужчина называет общение с ней отпуском, это продолжалось недолго, а “каждый день” прерывался еще и ее командировками. Автор пытается создать иллюзию длительного общения, но судя по всему, речь о нескольких днях)

Однажды признался мне, что у него печальный опыт за плечами. Что он был когда-то женат и у него был бизнес с его лучшим другом. И его жена в итоге сбежала с этим другом и со всеми деньгами, оставив его с огромными долгами. Что за ним охотились кредиторы и ему пришлось надолго уехать в Англию, где его приютили друзья и помогли ему пережить эту жизненную катастрофу.

Я восхищалась им, он просто идеальный человек. А он говорил каждый Божий раз, что я волшебная и с каких небес я вообще спустилась в его жизнь, что такого резонанса ни с кем не находил, что я вкус его жизни, что он хочет со мной делить свою жизнь и весь мир со мной объездить, потому что я дарю ему море счастья. Однажды мы ехали и я остро ощущала, что он так похож на мою родную душу. Как вдруг он сказал: Вот мы с тобой говорим, а я чувствую, что как будто наконец свою родную душу встретил. Ты думаешь, я сошел с ума?). А я просто поверить не могла, что он озвучил мои ощущения. Смотрели друг на друга с восторгом и улыбались как дураки)

Все время подчеркивал качества моего характера, говорил что мне цены нет и что мне надо срочно начать реализовывать мои таланты, что он хочет мне помогать раскрыться и хочет снимать для меня квартиру в столице, чтобы я не ездила далеко. Я тоже не отставала в восхищении им и смеялась, что он преувеличивает и это просто ОН такой и поэтому красивыми видит людей.

Однажды сказал, что у меня сплошные достоинства, но есть один недостаток. Я смеялась, что наконец-то о недостатках) Сказал, что я не умею принимать. Я смеялась и требовала о недостатках) А он серьезно стал говорить, что не принимая от людей, я не принимаю от Бога то, что Он мне через них хочет дать. И добавил: «Но ничего, я над этим поработаю)». И предложил мне сделку. Зная, что у меня на исходе мульти-виза, попросил меня поехать с ним на несколько деловых встреч в Европу, чтобы я была его ассистентом, и заодно погулять там. Уговорил меня тем, что я бы очень ему помогла. Маршрут поездки для нас составила его подруга-подчиненная Ира, с которой он меня хотел познакомить, так как «она такая же хохотушка как я и мы с ней точно подружимся».

Когда мы прилетели в Германию, он мне признался, что соврал про встречи. Что он затеял это всё ради самой поездки со мной, но знал, что иначе я не соглашусь с ним поехать. Просил меня не сердиться и лучше покайфовать, раз уж мы все равно приехали. Еще и благодарил меня. Взял машину в аренду и мы поехали в Голландию. Дорога сказка, у меня море восторга, разговоры в трансовом резонансе. Я иногды выныривала и не могла поверить, что бывает так хорошо. Гостиница люкс в Амстердаме, я никогда в таких не была. 2 отдельных номера. Я говорю, что он сумасшедший) Сказал, что у меня есть час на сборы и мы пойдем в ресторан. Постучал через час, я открыла, он засмотрелся, смутился и сказал, что я очень красивая. Я тоже смутилась и удивилась. Это был его первый прямой комплимент внешности. Я подумала «Как интересно, что же будет дальше)”. Мы сидели в ресторане. Говорили о серьезном и хохотали как сумасшедшие. Шутили, что может это особенность фирменных голландских блюд.

А потом он мне рассказал историю, от которой я чуть со стула не упала. Что когда он был в Англии, он нашел там друга. Такого же жизнерадостного, как я, только мужчину. И этот друг на Рождество подарил ему открытку, в которой был чек на сумму в несколько раз больше, чем его долг. Говорит, что он тогда, как я сейчас, отказывался взять, но друг сказал, что обратно не примет, но у него всегда будет возможность передать дальше. И с тех пор он построил бизнес своей мечты и любит передвать радость дальше. Это меня тронуло до слез. И тогда я почувствовала, что люблю его всего. И не было сомнения, что и он тоже.

А потом был контрольный в мое сердце. Я спросила, каково это быть счастливым человеком, у которого есть все. А он сказал: «Ты знаешь, я считаю, что без любви всё это не важно. Потому что если у тебя есть любовь – у тебя есть всё, а если ее нет, то не важно, что у тебя есть». Йоо, не читала я тогда блог и свято восприняла это на свой счет.

(Почему “свято”? Что святого в ее короне? Она постоянно примешивает Бога ко всему, что с ней происходит, поминает его всуе не к месту, и связав свои иллюзии с Богом, начинает считать, что получила гарантии)

Сказала: «Боже мой, как это красиво. Но как же так получилось, что ты все ещё без любви? Ты ведь мечта любой девушки”. На что он сказал: «Ой, это долгая и грустная история, может расскажу как-нибудь». И перевел тему, мы смеялись и говорили.

Пошли гулять по ночному Амстердаму. Прямо умирали со смеху. Он сначала взял меня за локоток, «чтобы я не упала», потом за талию, «а то ведь он и сам может упасть», а потом и вовсе на руках носил. Гуляли в обнимку, сидели на лавочках, он меня так прижимал щека к щеке, я млела. Говорил, что счастлив, как никогда, что так со мной всю жизнь хочет провести. А я уже страстно хотела его поцелуев и не понимала, что же он так обнимает и не целует. Сказал, что нам еще нужно зайти в один бар, там самое вкусное и хмельное пиво, оно дарит смелость. В баре мы сидели в обнимку, улыбались как дураки, он нюхал мою шею, говорил, что я так приятно пахну. И не целовал. Потом так прижал к себе, что у меня не было выбора, как дышать ему в шею. Я потерялась и поцеловала его в шею. Он стал целовать меня. Боже мой.

(Все это время они выпивают. Автор может быть и не много пьет, а мужчина скорее всего отрывается)

Мы целовались до закрытия, не отлепляясь сели в такси, целовались в лифте и у моего номера. Он не говорил ни слова больше, только жарко целовал и просил открыть номер. И меня сквозь хмель прострелило, что он не говорит о любви и это я, получается, сама ему предложилась?

(Если вы вернетесь в начало их истории, то уже там, если верить автору, мужчина признавался ей в том, что она его мечта и он хочет связать с ней свою жизнь. Это те же самые слова любви. У нее же получилось, что сначала он, стоя на коленях, завалил ее восхищением, предложениями, подарками и вниманием, а потом внезапно выяснилось, что он ничего о чувствах не говорил. Как Башня резко поменялась на Шкуру?)

Но я не хочу просто секса без его любви! И я сказала только «Я еще не готова..». Он простонал и попросил налить ему кофе, обещал, что не будет меня трогать, разве что поцелует пару раз. Я поверила, но какой там кофе. Повалил меня на кровать с поцелуями, просил прощения, что не может остановиться. И это жесть, но я вела себя как полная дура. Всю ночь сопротивлялась и держалась за чёртовы трусы, смеялась, что он сумасшедший. Мы перемещались по всему номеру. Под утро он сказал, что ок даст мне поспать, ушел. Я уснула со слезами: этот идеальный мужчина меня не любит(

(Почему она сделала такой вывод?)

Утром он пришел ко мне якобы согласовать маршрут и снова схватил меня целовать, говорил, что не может ничего поделать с собой. А я снова держалась за трусы, смеялась и говорила «не сейчас, не сейчас». Мы пошли на ужин и он стал холодным. Я подумала, что это подтверждение, что он меня не любит и зачем я всё испортила своим поцелуем( Пошли гулять по городу, я из легкой девушки превратилась в кусочек унылого говна, мне хотелось исчезнуть. А он был отчужденным и хотел меня переодеть. Водил меня по магазинам и говорил, что у меня красивая фигура, нельзя ее прятать, это преступление. Уговорил на эксперимент. Рассказывал, что если бы не бизнес, он был бы стилистом.

Потом мы переехали в другой город, он дал мне 2 часа отдохнуть перед ужином. Я вошла в свой номер и час рыдала на полу, что человек моей мечты меня не любит. Потом взяла себя в руки, запихнула поглубже свое горе и настроилась вернуться к дружбе раз любви у него нет. У меня получилось, я снова стала веселой, а он будто с удивлением наблюдал за мной после моего пришибленного состояния. Он тоже оттаял, мы очень тепло и весело поужинали, я была счастлива, что вынырнула из болота. Разошлись по номерам до завтра. Он сразу позвонил и спросил, можно ли ему зайти обсудить одну тему. Я обрадовалась, но осадила себя тем, что он хочет секса, а я хочу любви для этого. Сказала, что уже почти сплю и давай уже завтра.

Следующий день был классным, веселым, он меня фоткал, мы переехали в Брюссель. В дороге норовил свести любую тему к околоэротической, шутил об этом, задавал мне всякие вопросы. Я изо всех сил старалась скрыть смущение и отшучивалась.

В Брюсселе он снял для нас королевский отель. Пришел посмотреть мой номер и снова стал целовать. Пошли гулять по городу, обнимались, кружил меня в танце под уличных музыкантов. Я понимала, что он просто хочет секса безотносительно меня.

(Почему несмотря на все описанные титанические усилия и щедрые вложения мужчины, она продолжает твердить, что у него нет чувств и он хочет секса все равно с кем?)

Все время был флирт. Он вдруг сказал: А давай завтра не домой поедем, а во Францию махнем? Тебе там понравится. Я сказала, что мне ведь сразу в командировку надо, а он сказал, что не проблема, мы погуляем во Франции и он меня сам отвезет в командировку. Я сказала, что очень с ним хочу во Ф, но не могу подвести коллег. Ну дура ведь.

Он продолжал флирт, сказал: «Ну вот покажи мне, как женщины соблазняют мужчин?)». Я что-то изобразила, смеясь. Он засмеялся и заявил, что мои методы – фуфло. Я возмущённо сказала: «Ах так?! Ну давай мне свои методы покажи)» и тоже высмеяла его. Но молча решила доказать, что и не фуфло могу. Завелась и забыла, что не хочу просто секса. Хотела вызвать его вожделение.

Мне казалось, что он еле сдерживался. Глубокой ночью мы вошли в лифт с попутчиками, он встал вплотную ко мне и тяжело дышал, я смотрела вызывающе. Они вышли и он стал целовать меня безудержно. Открыла номер и он вдруг сказал, что сейчас вернется и побежал в свой номер. Я вся возбужденная не успела подумать, куда он убежал, как он вернулся. Целовались и раздевали друг друга, как вдруг сказал «Скажи мне что ты хочешь?». Я простонала: О нет) пожалуйста, хватит разговоров)) Но он не унимался, я сказала: Не скажу, у тебя все равно этого нет. Он завелся: «Чего это у меня нет? Скажи мне, чего у меня нет?» Я сказала «любви!» Он остановился и сказал: «Так значит, ты думаешь, что у меня ее нет?.» Я сказала: «А разве есть?» (щипцы?)

(Простите, пожалуйста, никак не помещается продолжение)

(Продолжение, как вы поняли, в следующем письме. Давайте пока разберем первую часть. Автор описывает нам влюбленного мужчину, который старается подарить себе и ей сказку. Что не так в письме? И почему не так? Будем считать, что факты автор не искажает, только интерпретация – вольная)