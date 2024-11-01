 

Компания Apple отчиталась о росте выручки до $95 млрд

01.11.2024, 18:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Apple опубликовала финансовый отчет за четвертый финансовый квартал 2024 года, который в США охватывает период с 30 июня по 28 сентября. В документе, размещенном на сайте компании, сообщается о рекордных показателях в сегменте услуг.

Общая выручка Apple за квартал составила $94,93 миллиарда, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако чистая прибыль компании снизилась почти на $10 миллиардов — с $23 миллиардов в прошлом году до $14,74 миллиарда. Это падение связано с выплатой налоговой задолженности правительству Ирландии в размере $10,2 миллиарда.

Прибыль на акцию составила $0,97. Если исключить единовременный сбор, показатель вырос до $1,64, что выше прошлого года, когда он составлял $1,46.

Продажи iPhone принесли Apple $46,22 миллиарда, что на 5,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Выручка от продаж компьютеров Mac составила $7,74 миллиарда (+1,71%), а от iPad — $6,95 миллиарда (+7,87%). Сегмент носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров показал снижение на 3% с доходом в $9,04 миллиарда. В то же время сегмент услуг увеличился до $24,97 миллиарда, что на 11,91% больше по сравнению с прошлым годом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Чепа: Польша строит укрепления на границе с РФ из-за нелегалов

01.11 / Кардиолог Байдина рассказала о появлении «осенней гипертонии»

01.11 / Мнение: Родинка на левой руке, клеточные импланты против диабета, два языка и Альцгеймер

01.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Бездокументное подтверждение статуса участника СВО

01.11 / Личное: “Быть легкой как Белоснежка, а не замороченной как Рапа”

01.11 / Apple запатентовала инновационный способ ввода для iPhone – вращающийся шар Magic Ball

01.11 / Microsoft с 2025 года ввела платную поддержку для Windows 10

01.11 / Мнение «аналитика»: О нашей Няше… Что за жуть творится с Поклонской?

01.11 / Лавров раскрыл последствия вступления Турции в БРИКС

01.11 / В Саранске украли стадион, построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика