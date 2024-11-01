Компания Apple отчиталась о росте выручки до $95 млрд

Компания Apple опубликовала финансовый отчет за четвертый финансовый квартал 2024 года, который в США охватывает период с 30 июня по 28 сентября. В документе, размещенном на сайте компании, сообщается о рекордных показателях в сегменте услуг.

Общая выручка Apple за квартал составила $94,93 миллиарда, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако чистая прибыль компании снизилась почти на $10 миллиардов — с $23 миллиардов в прошлом году до $14,74 миллиарда. Это падение связано с выплатой налоговой задолженности правительству Ирландии в размере $10,2 миллиарда.

Прибыль на акцию составила $0,97. Если исключить единовременный сбор, показатель вырос до $1,64, что выше прошлого года, когда он составлял $1,46.

Продажи iPhone принесли Apple $46,22 миллиарда, что на 5,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Выручка от продаж компьютеров Mac составила $7,74 миллиарда (+1,71%), а от iPad — $6,95 миллиарда (+7,87%). Сегмент носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров показал снижение на 3% с доходом в $9,04 миллиарда. В то же время сегмент услуг увеличился до $24,97 миллиарда, что на 11,91% больше по сравнению с прошлым годом.