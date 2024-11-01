 

Чепа: Польша строит укрепления на границе с РФ из-за нелегалов

01.11.2024, 18:55, Разное
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По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Польша занимается строительством укреплений на границе с Россией и Белоруссией для защиты своей территории от нелегальных мигрантов из Украины.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о начале строительства оборонительных сооружений в рамках программы «Восточный щит». Планируется выкопать 800 километров рвов, установить минные поля и противотанковые ежи в приграничной зоне. Стоимость этого проекта оценивается в 10 миллиардов злотых (примерно 2,5 миллиарда долларов).

Алексей Чепа отметил, что это внутреннее дело Польши: «Если они считают, что это приоритетный вопрос и значительная статья бюджета, пусть занимаются этим».

Парламентарий также считает, что одной из целей возведения укреплений является решение проблемы с украинскими беженцами. Он подчеркнул, что отношения между Польшей и Украиной усложняются, и Польша стремится укрепить свои позиции в этом контексте. Чепа добавил, что поляки много лет работали над проектами, связанными с территорией Украины, включая развитие железной дороги во Львов и выдачу польских паспортов. Теперь они активно реализуют свои планы, осознавая, что ситуация на Украине ухудшается. В этом свете строительство укреплений может быть направлено на ограничение нелегальных переходов границы, что также связано с проблемами, которые создают украинские эмигранты для Польши.


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