Кардиолог Байдина рассказала о появлении «осенней гипертонии»

Врач-кардиолог Валентина Байдина пояснила о явлении «осенней гипертонии», которое свойственно многим россиянам в период межсезонья. Изменения климатических условий, уменьшение физической активности, а также тяжелая и соленая пища могут усугубить самочувствие людей с сосудистыми проблемами и гипертонией.

Байдина объяснила физиологию повышения кровяного давления осенью тем, что перепады температуры и атмосферного давления, а также сокращение светового дня увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, дефицит движения приводит к ухудшению состояния сосудов, а нахождение дома усиливает психоэмоциональное напряжение, способствуя скачкам давления.

Для профилактики «осенней гипертонии» кардиолог рекомендует следить за питанием и вести активный образ жизни. Одним из эффективных способов предотвратить скачки давления может стать неторопливая прогулка утром или перед сном в течение 30–40 минут. В случае необходимости следует обратиться к врачу для корректировки лекарственной терапии и оценки состояния сосудов.