 

ТЕСТ к юбилею любимого фильма “Любовь и голуби”: герои, факты и цитаты

01.11.2024, 17:45, Новости дня
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1. Какой
фильм смотрит семья Кузякиных по телевизору?

А.
“Ширли-Мырли”;

Б.
“Карнавальная ночь”;

В.
“Москва слезам не верит”.

2. Тетя Шура
собралась утром подсобить Филипповым. Что именно она должна была делать?

А. Копать
картошку;

Б. Полоть
свеклу;

В. Рвать
яблоки.

3. “Ума
Бог не дал, а души и силы – бери сколько хошь. И края не видать”, – о ком была сказана

эта фраза в
фильме?

А. О
Володьке-дурачке;

Б. О
Леньке-мужичке;

В. О
Саньке-простачке.

4. Чем дядя
Митя предлагал зажевать запах от алкоголя?

А.
Петрушкой;

Б.
Лаврушкой;

В.
Картошкой.

5. Сколько
гуманоидов было на месте аварии в фантастическом рассказе Раисы Захаровны?

А. 10;

Б. 16;

В. 20.

6. Почему,
по мнению Надежды, Василий “вошкался” с голубями?

А. Потому
что желтая вода ударила в голову;

Б. От
безделия;

В. Чтобы
воду в баню не таскать.

7. Продолжите угрозу тети Шуры: “Помру, Ваську на поминки позову, а тебя…

А. …охламонку, не пущy!”;

Б. …с порога спущу!”;

В. …веником по спине остужу!”.

ОТВЕТЫ

1. В.
“Москва слезам не верит”;

2. А. Копать
картошку;

3. А. О
Володьке-дурачке;

4. Б. Лаврушкой;

5. Б. 16;

6. А. Потому
что желтая вода ударила в голову;

7. А. …охламонку, не пущy!”.


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