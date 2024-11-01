ТЕСТ к юбилею любимого фильма “Любовь и голуби”: герои, факты и цитаты

1. Какой

фильм смотрит семья Кузякиных по телевизору?

А.

“Ширли-Мырли”;

Б.

“Карнавальная ночь”;

В.

“Москва слезам не верит”.

2. Тетя Шура

собралась утром подсобить Филипповым. Что именно она должна была делать?

А. Копать

картошку;

Б. Полоть

свеклу;

В. Рвать

яблоки.

3. “Ума

Бог не дал, а души и силы – бери сколько хошь. И края не видать”, – о ком была сказана

эта фраза в

фильме?

А. О

Володьке-дурачке;

Б. О

Леньке-мужичке;

В. О

Саньке-простачке.

4. Чем дядя

Митя предлагал зажевать запах от алкоголя?

А.

Петрушкой;

Б.

Лаврушкой;

В.

Картошкой.

5. Сколько

гуманоидов было на месте аварии в фантастическом рассказе Раисы Захаровны?

А. 10;

Б. 16;

В. 20.

6. Почему,

по мнению Надежды, Василий “вошкался” с голубями?

А. Потому

что желтая вода ударила в голову;

Б. От

безделия;

В. Чтобы

воду в баню не таскать.

7. Продолжите угрозу тети Шуры: “Помру, Ваську на поминки позову, а тебя…

А. …охламонку, не пущy!”;

Б. …с порога спущу!”;

В. …веником по спине остужу!”.

ОТВЕТЫ

1. В.

“Москва слезам не верит”;

2. А. Копать

картошку;

3. А. О

Володьке-дурачке;

4. Б. Лаврушкой;

5. Б. 16;

6. А. Потому

что желтая вода ударила в голову;

7. А. …охламонку, не пущy!”.