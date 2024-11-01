ТЕСТ к юбилею любимого фильма “Любовь и голуби”: герои, факты и цитаты
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1. Какой
фильм смотрит семья Кузякиных по телевизору?
А.
“Ширли-Мырли”;
Б.
“Карнавальная ночь”;
В.
“Москва слезам не верит”.
2. Тетя Шура
собралась утром подсобить Филипповым. Что именно она должна была делать?
А. Копать
картошку;
Б. Полоть
свеклу;
В. Рвать
яблоки.
3. “Ума
Бог не дал, а души и силы – бери сколько хошь. И края не видать”, – о ком была сказана
эта фраза в
фильме?
А. О
Володьке-дурачке;
Б. О
Леньке-мужичке;
В. О
Саньке-простачке.
4. Чем дядя
Митя предлагал зажевать запах от алкоголя?
А.
Петрушкой;
Б.
Лаврушкой;
В.
Картошкой.
5. Сколько
гуманоидов было на месте аварии в фантастическом рассказе Раисы Захаровны?
А. 10;
Б. 16;
В. 20.
6. Почему,
по мнению Надежды, Василий “вошкался” с голубями?
А. Потому
что желтая вода ударила в голову;
Б. От
безделия;
В. Чтобы
воду в баню не таскать.
7. Продолжите угрозу тети Шуры: “Помру, Ваську на поминки позову, а тебя…
А. …охламонку, не пущy!”;
Б. …с порога спущу!”;
В. …веником по спине остужу!”.
ОТВЕТЫ
1. В.
“Москва слезам не верит”;
2. А. Копать
картошку;
3. А. О
Володьке-дурачке;
4. Б. Лаврушкой;
5. Б. 16;
6. А. Потому
что желтая вода ударила в голову;
7. А. …охламонку, не пущy!”.
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