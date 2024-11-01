 

В Саранске украли стадион, построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 года

01.11.2024, 15:33, Разное
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В ночь на 31 октября весь личный состав полиции Саранска был поднят по тревоге – директор стадиона «Мордовия Арена» Фёдор Востриков обратился в дежурную часть с заявлением о краже подведомственного ему сооружения. Как сообщил силовикам чиновник от спорта, вечером 30 октября стадион ещё находился на месте, но к трём часам ночи бесследно исчез.

«Я возвращался из местной командировки и проезжая мимо арены, увидел, что на её месте находится пустырь. Несмотря на усталость, я незамедлительно обратился в полицию», – сказал журналистам Востриков.

По инициативе мэра Саранска Ипполита Воробьянинова был создан оперативный штаб, в который вошли чиновники, сотрудники полиции и МЧС, а также несколько депутатов местного законодательного собрания. Благодаря своевременно введённому план-перехвату силовикам удалось уже через несколько часов раскрыть преступление – оказалось, что стадион похитили жители Краснодарского края, которые хотели перевезти его к себе на хутор.

«Задержанные уже дали признательные показания и деятельно сотрудничают со следствием. Они прибыли в Саранск как туристы неделю назад и посетили один из матчей на стадионе. «Мордовия Арена» им очень понравилась, поэтому они решили организовать операцию по её похищению», – говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте ГУ МВД по Саранску.

По информации «Мордовской правды», преступники для вывоза стадиона связались со своими родственниками, которые оперативно доставили в Саранск несколько десятков грузовиков и экскаваторов для демонтажа и транспортировки спортивного сооружения. Полицейским удалось задержать караван злоумышленников в 40 километрах от города. В настоящий момент все 25 участников похищения стадиона арестованы судом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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