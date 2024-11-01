 

Китайский стартап предложил полет к границам космоса — билеты раскупили за несколько минут

01.11.2024, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На рынке космического туризма появился еще один игрок — китайский стартап Deep Blue Aerospace, недавно объявивший о начале продаж билетов на 12-минутное путешествие к границам космоса (это чуть больше 100 км).

Несмотря на весьма сомнительные перспективы такого путешествия на ближайшие годы (первый полет запланирован не ранее 2027 года), билеты по цене $210 000 разлетелись в считанные минуты, как горячие пирожки.

Однако, даже столь приличная сумма — откровенный демпинг по сравнению с тем, что предлагает ее американский конкурент The Spaceship Company, готовый домчать своих клиентов на космическом самолете Virgin Galactic SpaceShip 2 до ближнего космоса за $600 000. Но и это не предел — полет по тому же маршруту на Blue Origin Джеффа Безоса обойдется в два раза дороже.

Новичку из Китая только предстоит доказать серьезность своих намерений, как своим будущим клиентам, так и именитым конкурентам. Дело в том, что одно из первых испытаний ракеты-носителя с вертикальной посадкой «Небула-1» завершилось взрывом, и чтобы достичь успеха Deep Blue Aerospace в ближайшие два года предстоят десятки испытаний.

Амбициозному китайскому стартапу предстоит напряженная работа, поскольку буквально на пятки ему наступает очередной конкурент — также китайская компания CAS Space, готовая предложить аналогичные полеты по цене $281 000.Источник &#8212 South China Morning Post


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Лавров раскрыл последствия вступления Турции в БРИКС

01.11 / В Саранске украли стадион, построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 года

01.11 / Мнение: Высокая ставка в России, или как мы выживаем в мире дорогих кредитов

01.11 / Создатель первого в мире православного языка программирования отлучён от церкви из-за багов в компиляторе

01.11 / Инопланетные цивилизации могут существовать без планет

01.11 / В России подорожали новые автомобили

01.11 / Доля доллара в мировых резервах достигла минимума при Байдене

01.11 / Пентагон не доверяет новым разведывательным спутникам Илона Маска

01.11 / Росстандарт утвердил ГОСТ на краплёные карты

01.11 / Украинский пленный попросил российское гражданство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика