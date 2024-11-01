Мнение: Высокая ставка в России, или как мы выживаем в мире дорогих кредитов

Если вы всё пропустили: сейчас в России ставка рефинансирования — 21%. Это много. Примерно такую ставку по доллару врубил легендарный Пол Волкер в 1980 году, чтобы спасти экономику США и остановить стремительное обесценивание доллара. Бизнес, политики и финансисты взвыли, но Америка тогда была ещё великой, так что Пол Волкер просто продолжил делать то, что нужно стране, игнорируя все угрозы и посулы страждущих.

Как итог, долларовую инфляцию удалось придушить, и США вскоре вошли в такую силу, что получили несколько десятилетий тотальной доминации над нашей планетой. Для сравнения, в Советском Союзе, где своего товарища Ходуна не нашлось, и где рубли печатали бездумно, началась в итоге дикая инфляция. Так как цены тогда были фиксированы, обесценивание советского рубля проявлялось в дефиците товаров, и этот тотальный дефицит стал одной из главных причин экономического краха СССР.

Глава нашего ЦБ, Эльвира Набиуллина, Пола Волкера уважает. Можете убедиться, вот фрагмент из интервью 2015 года (ссылка):

— У вас есть любимый иностранный центральный банкир, к которому вы относитесь с большим уважением?

— Большое уважение у меня вызывает Пол Волкер, который смог уменьшить инфляцию и протащить страну через сложный период.

Сейчас в финансовой системе России есть очевидная проблема — мы напечатали кучу денег, чтобы потратить их на импортозамещение и на СВО. Так как резкий рост цен вреден для экономики, ЦБ сдерживает инфляцию высокой ставкой. Цитирую Кримсональтера (ссылка):

Самое смешное в обсуждении ставки ЦБ заключается вот в чём. Те же самые люди, которые требуют от государства:

— массовой мобилизации;

— экономики на военных рельсах, мобилизации трудовых ресурсов по образцу ВОВ;

— карточной системы на распределение продуктов питания;

— запрета на работу ресторанов и увеселительных учреждений;

— ну и массовых расстрелов, если можно;

вот все эти люди, которые публично требуют «чтобы страна жила построже» и «чтобы все жертвовали собой и чувствовали войну»… орут сейчас в телеграм-каналах, что поднять ставку ЦБ до 21%, чтобы охладить потребление в экономике (ибо у нас инфляция на фоне разгона бюджетных расходов и дефицита кадров) — вот это уже ни в какие ворота не лезет, и вообще государство перешло все границы допустимого в своей жестокости, а уж граждане такого ужаса точно пережить не смогут.

СВО — не бесплатное. Физически не может быть бесплатным. Нет, даже при «Святом СССР» СВО не было бы бесплатным (желающие смотрят расходы на ВОВ и Афган), потому что это физически невозможно. В США во время Вьетнамской войны — ровно аналогичная ситуация, с многолетним разгоном инфляции на фоне «бюджетного импульса», и даже они закончили Волкером со ставкой ~21% по доллару для того, чтобы сломать инфляцию (там были не только последствия вьетнамских расходов, но и они в том числе).

Действительно: денег в экономике России много, спрос на товары и услуги огромен, однако у нас физически не хватает ни производственных мощностей, ни рабочих рук, чтобы всё необходимое произвести. В этих условиях давать населению и бизнесу больше денег, кредитуя их под низкий процент, бессмысленно — наша проблема не в деньгах.

Проведу аналогию. Представьте, что в деревне есть один-единственный пустой дом и две молодых семьи, которые хотят его купить. Также в деревне есть плотник, который строит второй дом, и который достроит его к весне. Если мы вольём в эту конфигурацию кучу денег — организовав дешёвые кредиты, например — физически не прибавится ничего. Второй дом раньше весны никак не появится, так как нанять помощника плотник не может — все подходящие парни уже где-то работают и менять работу не будут. Поэтому единственным изменением будет следующее: дом резко подорожает, так как одна из семей вынуждена будет взять более крупный кредит.

Вот если бы можно было напечатать дополнительных людей, причём уже взрослых и обученных какой-нибудь профессии… но нет, мы не в мире Вархаммера 40’000. Печатать можно только рубли, а это в 2024 году не только бессмысленно, но и жестоко. Напомню, инфляция — налог на бедных, поэтому от резкого снижения ставки пострадали бы в первую очередь именно те «хомяки», которые живут от зарплаты до зарплаты, и которые наивно верят в истории из соцсетей про «агента МВФ» во главе нашего ЦБ.

Некоторые пишут — экономика гибнет, бизнес страдает от высокой ставки, так как не справляется с выплатой процентов по кредитам. Отчасти это верно. Однако вот выдержка из выступления Эльвиры Набиуллиной, которое я рекомендую прочесть целиком (ссылка):

Начнем с того, что прибыль, деньги акционеров, а не кредит всегда были и останутся основным источником финансирования инвестиций. Существенная доля компаний вообще не имеет процентных расходов, то есть развивается исключительно за счет собственного капитала. Наш анализ показывает, что на них приходится примерно 1/3 себестоимости по экономике. Как правило, это очень эффективные компании с высокой отдачей на капитал. И для них, равно как и для компаний с низкой долговой нагрузкой, период высоких ставок — это возможность увеличить свою долю на рынке за счет более закредитованных и менее эффективных компаний.

Это не означает, что менее эффективные и закредитованные должны закрыться, как нас пугают. Мы внимательно наблюдаем за финансовым состоянием компаний и видим, что большинство из них вполне устойчивы, они в хорошей форме. Но жесткая денежно-кредитная политика способствует перетоку ресурсов к тем компаниям, чья продукция наиболее востребована, где самая сильная отдача на капитал, где ускоренным темпом увеличивается производительность труда. Здесь сейчас у нас нет другого пути, кроме увеличения производительности труда для того, чтобы преодолеть дефицит кадров. Дефицит кадров, а не цена кредитов и даже не недостаток мощностей — сейчас самый главный барьер для роста экономики, об этом говорят сами предприятия.

Но и с производственными мощностями, как вы знаете, не все так гладко. В некоторых отраслях почти не осталось свободного оборудования, даже устаревшего. Например, в машиностроении, потому что там спрос очень высокий. Это стимулирует инвестиции в машиностроительный комплекс, и они сильно выросли. Однако в любом случае обновление и расширение производственных фондов требуют времени.

Что произойдет, если, к примеру, станки будут покупать за дешевый кредит одновременно все желающие? Больше станков произвести не получится из-за все той же нехватки рабочих рук. Результатом будет рост цен на эти станки, который и переложится в инфляцию, и снизит прибыльность проекта. При жесткой денежно-кредитной политике, более сбалансированном росте кредита средства на развитие получат те проекты, которые наиболее приоритетны для расшивки самых узких мест. И только таким образом можно рассчитывать, что производство получит необходимое время для того, чтобы догнать возросший спрос. Иначе мы получим не ускоряющийся рост, а ускоряющуюся инфляционную спираль.

Вы можете спросить: так где же выход? Разве можно рассчитывать на рост производственных возможностей, если инвестиции не растут? В целом по экономике инвестиции очень сильно возросли за прошедшие два с половиной года — более чем на четверть к уровню 2021 года. Мы не ожидаем их снижения, и даже сохранение инвестиций вблизи текущего уровня будет поддерживать значительный импульс к расширению производственных возможностей. Эти возможности определяются количеством станков, оборудования, транспортной инфраструктурой. Сейчас инвестиции гораздо выше, чем были в 2021 году, и рост производственных возможностей будет выше. Это означает, что потенциал экономики продолжает расти и сейчас и будет расти и в 2025, и будет расти в 2026 году.

Обратите внимание, что мы заметно повысили траекторию ключевой ставки в нашем прогнозе, но прогноз по росту экономики остался прежним. Мы по-прежнему ожидаем, что рост экономики продолжится, но более умеренными темпами, чем сейчас.

Добро пожаловать в капитализм, в стандартную фазу оздоровительного кризиса. Кто-то решил поставить «на красненькое», набрав кучу кредитов, чтобы обеспечить себе максимально быстрый рост. Другие развивались медленнее, осторожнее, на свои. Теперь авантюристам тяжело, так как проценты стали большими. А предприятия, которые развивались без кредитов, смеются последними: они постепенно забирают долю рынка у тех, кто не вытягивает высокую ставку.

Как верно отмечает глава ЦБ, в итоге вырастут самые эффективные компании, с самой высокой производительностью труда, с самой лучшей отдачей на капитал. А в качестве побочного эффекта вырастут и зарплаты, так как чем выше производительность труда, тем больше можно платить рабочим, переманивая их деньгами у конкурентов.

Вообще, кредиты имеют незаслуженно хорошую репутацию. Даже на уровне огромных металлургических комбинатов низкая кредитная нагрузка помогает иногда обходить конкурентов в период кризисов. На уровне же малого бизнеса и тем более на уровне наёмных работников отказ от кредитов — одна из главных составляющих здорового финансового образа жизни. Цитирую из своего поста в Школе Капитализма (ссылка):

…Сейчас‏ ‎впечатляющей‏ ‎длины ‎траволатор‏ ‎есть, ‎например,‏ ‎в ‎тоннелях ‎метро ‎«Спортивная», ‎проложенных‏ ‎под‏ ‎Малой‏ ‎Невой. ‎Вот‏ ‎только ‎скамеек,‏ ‎как ‎в‏ ‎фантазиях‏ ‎немца, ‎там‏ ‎нет: ‎это ‎просто ‎длинная ‎движущаяся‏ ‎лента, ‎на‏ ‎которой‏ ‎можно‏ ‎или ‎стоять, ‎или ‎идти‏ ‎вперёд ‎( видео).

Рассмотрим‏ ‎теперь ‎воображаемого‏ ‎пассажира‏ ‎Денежного‏ ‎метро, ‎который ‎пытается‏ ‎перейти ‎со‏ ‎станции ‎Бедново ‎на‏ ‎станцию‏ ‎Богатово.

Скорость ‎пассажира, ‎которую ‎он‏ ‎может ‎развить‏ ‎ногами ‎—‏ ‎это‏ ‎его ‎зарплата‏ ‎или, ‎точнее, ‎тот ‎остаток, ‎который‏ ‎у ‎пассажира‏ ‎остаётся‏ ‎в‏ ‎конце ‎месяца, ‎после ‎оплаты‏ ‎всех ‎счетов.‏ ‎Траволатор ‎же‏ ‎—‏ ‎это ‎капитал. ‎Если‏ ‎у ‎пассажира‏ ‎капитал ‎положительный ‎и ‎даёт ‎доход,‏ ‎то‏ ‎наш ‎герой‏ ‎стоит ‎на‏ ‎траволаторе, ‎который ‎движется ‎в ‎сторону‏ ‎станции‏ ‎Богатово.‏ ‎Если ‎же‏ ‎капитал ‎отрицательный,‏ ‎то ‎есть‏ ‎если‏ ‎это ‎кредит‏ ‎в ‎банке, ‎то ‎траволатор ‎движется‏ ‎в ‎обратную ‎сторону,‏ ‎в‏ ‎сторону ‎станции ‎Бедново.

<…>

Казалось‏ ‎бы,‏ ‎всё‏ ‎очевидно ‎донельзя.‏ ‎Вот ‎вы‏ ‎стоите ‎на‏ ‎станции‏ ‎Бедново ‎и‏ ‎перед ‎вами ‎два ‎траволатора. ‎Один‏ ‎движется ‎в‏ ‎сторону‏ ‎станции‏ ‎Богатово, ‎куда ‎вам ‎надо,‏ ‎а ‎другой‏ ‎— ‎в‏ ‎обратную‏ ‎сторону,‏ ‎встречный. ‎Ясно, ‎что‏ ‎разумному ‎человеку‏ ‎следует ‎выбрать ‎траволатор‏ ‎«туда»,‏ ‎то ‎есть ‎копить ‎деньги,‏ ‎а ‎потом‏ ‎постепенно ‎богатеть,‏ ‎опираясь‏ ‎не ‎только‏ ‎на ‎свою ‎зарплату, ‎но ‎и‏ ‎доход ‎с‏ ‎капитала.‏ ‎Также‏ ‎ясно, ‎что ‎на ‎идущий‏ ‎в ‎обратную‏ ‎сторону ‎траволатор,‏ ‎банковские‏ ‎кредиты, ‎лучше ‎не‏ ‎вставать, ‎так‏ ‎как ‎он ‎попытается ‎утянуть ‎вас‏ ‎не‏ ‎туда.

В ‎реальном‏ ‎мире, ‎однако,‏ ‎большая ‎часть ‎людей ‎выбирает ‎траволатор‏ ‎«Кредиты»,‏ ‎а‏ ‎потом ‎ковыляет‏ ‎по ‎нему,‏ ‎чтобы ‎компенсировать‏ ‎скорость‏ ‎движения ‎ступеней.‏ ‎Не ‎стоит ‎удивляться, ‎что ‎и‏ ‎результат ‎большинство‏ ‎получает‏ ‎соответствующий:‏ ‎их ‎благосостояние ‎или ‎не‏ ‎растёт ‎вовсе,‏ ‎или ‎растёт‏ ‎гораздо‏ ‎медленнее,‏ ‎чем ‎у ‎тех,‏ ‎кто ‎кредитов‏ ‎не ‎берёт…

Сейчас, спасибо высокой ставке, люди с деньгами и без кредитов имеют просто великолепные возможности для инвестиций. Куча активов продаётся с огромными скидками — по ценам, которых, возможно, не будет больше никогда.

К примеру, у нас идёт сезон распродаж на фондовом рынке. Процитирую из другого своего поста, в котором я объясняю, почему не перекладываюсь из акций в депозиты (ссылка):

…[Бумага Икс] ‎раздуплилась‏ ‎сегодня ‎дивидендами, ‎причём ‎уже ‎третий‏ ‎раз ‎за‏ ‎год.‏ ‎У‏ ‎меня ‎есть ‎специальная ‎испытательная‏ ‎кубышка ‎—‏ ‎я ‎рассказывал‏ ‎—‏ ‎куда‏ ‎я ‎загнал ‎существенную‏ ‎для ‎меня‏ ‎сумму ‎в ‎2020‏ ‎году,‏ ‎и ‎которая ‎является ‎чем-то‏ ‎вроде ‎замкнутой‏ ‎экосистемы ‎в‏ ‎огромной‏ ‎стеклянной ‎бутыли‏ ‎(ссылка). Там ‎лежат ‎акции ‎из ‎списка‏ ‎Кримсона, ‎актуального‏ ‎на‏ ‎2020‏ ‎год. ‎Сейчас ‎некоторые ‎из‏ ‎этих ‎акций‏ ‎безнадёжно ‎окрашены‏ ‎красным,‏ ‎однако ‎я ‎их‏ ‎всё ‎же‏ ‎не ‎продаю. ‎Во-первых, ‎чтобы ‎не‏ ‎нарушать‏ ‎чистоты ‎эксперимента.‏ ‎Во-вторых, ‎ребята‏ ‎стараются, ‎работают, ‎даже ‎платят ‎мне‏ ‎какие-то‏ ‎деньги.‏ ‎Скидывать ‎«старых‏ ‎друзей» ‎просто‏ ‎потому, ‎что‏ ‎сейчас‏ ‎они ‎переживают‏ ‎сложные ‎времена, ‎мне ‎было ‎бы‏ ‎психологически ‎неприятно.

И‏ ‎снова‏ ‎возвращаюсь‏ ‎к ‎[Бумаге Икс]. ‎Предположим‏ ‎для ‎простоты‏ ‎подсчётов, ‎что‏ ‎на‏ ‎начало‏ ‎2021 ‎года ‎в‏ ‎моей ‎«бутыли»‏ ‎лежали ‎60 ‎акций‏ ‎этой‏ ‎нефтяной ‎компании. ‎Через ‎три‏ ‎года, ‎01‏ ‎января ‎2024‏ ‎года,‏ ‎их ‎уже‏ ‎стало ‎100 ‎штук. ‎А ‎сейчас,‏ ‎когда ‎2024‏ ‎год‏ ‎заканчивается,‏ ‎в ‎бутыли ‎плещутся ‎уже‏ ‎120 ‎акций.‏ ‎Вдвое ‎больше,‏ ‎чем‏ ‎в ‎начале ‎эксперимента,‏ ‎и ‎на‏ ‎20% ‎больше, ‎чем ‎год ‎назад.

Меня‏ ‎такие‏ ‎результаты ‎не‏ ‎просто ‎устраивают‏ ‎— ‎они ‎приводят ‎меня ‎в‏ ‎восторг…

Для зануд: три абзаца выше, разумеется, не означают, что я рекомендую вам покупать Бумагу Икс. Во-первых, аналогичную высокую доходность дают инвесторам сейчас и другие акции, не только выбранная мной для иллюстрации компания. Во-вторых, делайте все инвестиции на свой страх и риск, а потом сами несите за свои проигрыши полную моральную ответственность. В-третьих, некоторые трактуют любое упоминание ценной бумаги блогером так: «ага! Бумага Икс точно-точно будет расти! Сейчас возьму кредит побольше и куплю на все деньги Бумагу Икс, чтобы поскорее разбогатеть!». Читать подобные реплики мне тяжело.

Нет, мой посыл не в том, что надо покупать Бумагу Икс. Мой посыл в том, что русские акции стоят сейчас несуразно дёшево, и потому дивиденды, которые они платят в 2024 году, просто по-королевски щедры. Когда ставку опустят обратно к 5-6%, акции снова будут стоить дорого — это не точный прогноз, но обычно происходит именно так. Тогда многие будут чувствовать себя, как один мой товарищ в 2006 году. Он мне тогда раз двадцать, наверное, с горечью рассказал, что после кризиса 1998 года квартира стоила 10 тысяч долларов, и что он тогда квартиру не купил…

Малому бизнесу тоже сейчас неплохо. Спрос на самые разные услуги и товары огромен, так что без заказов люди с руками не сидят. Стартовать при это можно и без кредитов. Цитирую довольно типичный диалог из комментариев в Дзене (ссылка):

— Под какой процент можно взять в банке кредит, положим, на открытие небольшой столярной мастерской?

— У тебя не возникало желания сделать мастерскую на свои деньги? Чтобы начать обработку камня, надо 3-4 станка, это 100-150 тысяч рублей, не велик расход. Если, конечно, ты знаешь, что у тебя руки из [спины] растут, то, понятное дело, боязно, лучше про банки-кровопийцы всем рассказывать.

— Это как-то отменяет процентную ставку? Что почём в обработке камня я не знаю, но представляю, сколько стоят нормальный кромочный станок или сушильная камера. Так что нет, не возникало. Я деньги зарабатываю, а не рисую.

— Неужели 20 тысяч не наскрести для начала? Диск, мотор и руки. [Мой знакомый] с простой дешевой болгарки начинал, и нормально, теперь у него много станков разных.

— Да-да, через тернии в [тартарары]. Спасибо, что-то не хочется.

— Я на свои открыл. Не сразу. Потихоньку.

В России сейчас открыты огромные магазины инструментов, и старшее поколение, кстати, считает это одним из главных достижений нашего капитализма. Также можно купить подержанные инструменты на досках объявлений — довольно дёшево — или даже взять в прокат, когда они нужны для разовой работы. Таким образом, начать малый бизнес без кредитов настолько просто, что многие отказались бы идти в банк, даже если бы им предложили деньги под 10% годовых.

Наконец, что касается ипотеки. Рынок жилья выглядит особенно страшно, так как сначала цены на квадратные метры резко выросли из-за льготной ипотеки, а потом ипотечная ставка внезапно стала запретительной. На этом контрасте людям с короткой памятью кажется, будто жильё теперь недоступно, и будто так будет всегда. Многие даже не понимают, что именно льготная ипотека стала главной причиной их квартирных проблем, и что если завтра ЦБ опустит ставку в пол, как предлагают некоторые громкие «эксперты», столь же малодоступными для них будут не только квартиры, но и картошка с маслом.

Впрочем, по поводу квартир хорошо объяснил Алексей Антонов (ссылка):

Кстати, про ипотеку. Граждане-то совершенно не вкуривают, что государство с ними коммуницирует. Всеми этими ставками и программами. Перевожу с бюрократического на человеческий. Государство говорит:

«1. Значит так, мужик, у тебя есть [способность к размножению]? Есть? [Отлично].

2. Так, а РАБОТА есть? Работа есть? [Отлично] дважды.

3. Личная гигиена, минимальная вежливость, носки без дырок? Ты иногда даже трезвый? [Отлично] трижды!

4. Значит так, вот ты теперь идёшь и пристраиваешь свой [организм] на работу по улучшению демографии. Находишь женщину, которая согласна от тебя родить. Нашёл? Всё получилось? С ума сойти. Брат, ты реально крут и полезен для страны. Ты справился с этой серьезной задачей. Вот твоя награда — ставка на ипотеку 6%.

5. Что? Ты такой [неудачник], что вообще не хочешь участвовать в работе по улучшению демографии? И даже не можешь убедить живую женщину жить с тобой и вместе размножаться? Не, ну ты [безнадёжен], точно. Таким как ты только рыночная ипотека по 25%. Иди давай, гуляй отсюда».

Вот так тайный замысел российского дипстейта был сегодня выведен на чистую воду.

Подведу итог

Мы и США поменялись за прошедшие полвека местами. При Брежневе СССР делал лёгкие и приятные глупости, а в США пили горькие лекарства. Теперь горькие лекарства пьём мы, а в США политики печатают деньги, ограничивают цены и даже не пытаются думать о нуждах своей страны.

Делать прогнозы — занятие неблагодарное, будущее всегда слишком туманно, чтобы можно было его сколько-нибудь надёжно предсказать. Однако пока что всё выглядит так, что и на этот раз здоровый капитализм с разгромным счётом победит.