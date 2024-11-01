Мнение: Высокая ставка в России, или как мы выживаем в мире дорогих кредитов
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Если вы всё пропустили: сейчас в России ставка рефинансирования — 21%. Это много. Примерно такую ставку по доллару врубил легендарный Пол Волкер в 1980 году, чтобы спасти экономику США и остановить стремительное обесценивание доллара. Бизнес, политики и финансисты взвыли, но Америка тогда была ещё великой, так что Пол Волкер просто продолжил делать то, что нужно стране, игнорируя все угрозы и посулы страждущих.
Как итог, долларовую инфляцию удалось придушить, и США вскоре вошли в такую силу, что получили несколько десятилетий тотальной доминации над нашей планетой. Для сравнения, в Советском Союзе, где своего товарища Ходуна не нашлось, и где рубли печатали бездумно, началась в итоге дикая инфляция. Так как цены тогда были фиксированы, обесценивание советского рубля проявлялось в дефиците товаров, и этот тотальный дефицит стал одной из главных причин экономического краха СССР.
Глава нашего ЦБ, Эльвира Набиуллина, Пола Волкера уважает. Можете убедиться, вот фрагмент из интервью 2015 года (ссылка):
— У вас есть любимый иностранный центральный банкир, к которому вы относитесь с большим уважением?
— Большое уважение у меня вызывает Пол Волкер, который смог уменьшить инфляцию и протащить страну через сложный период.
Сейчас в финансовой системе России есть очевидная проблема — мы напечатали кучу денег, чтобы потратить их на импортозамещение и на СВО. Так как резкий рост цен вреден для экономики, ЦБ сдерживает инфляцию высокой ставкой. Цитирую Кримсональтера (ссылка):
Самое смешное в обсуждении ставки ЦБ заключается вот в чём. Те же самые люди, которые требуют от государства:
— массовой мобилизации;
— экономики на военных рельсах, мобилизации трудовых ресурсов по образцу ВОВ;
— карточной системы на распределение продуктов питания;
— запрета на работу ресторанов и увеселительных учреждений;
— ну и массовых расстрелов, если можно;
вот все эти люди, которые публично требуют «чтобы страна жила построже» и «чтобы все жертвовали собой и чувствовали войну»… орут сейчас в телеграм-каналах, что поднять ставку ЦБ до 21%, чтобы охладить потребление в экономике (ибо у нас инфляция на фоне разгона бюджетных расходов и дефицита кадров) — вот это уже ни в какие ворота не лезет, и вообще государство перешло все границы допустимого в своей жестокости, а уж граждане такого ужаса точно пережить не смогут.
СВО — не бесплатное. Физически не может быть бесплатным. Нет, даже при «Святом СССР» СВО не было бы бесплатным (желающие смотрят расходы на ВОВ и Афган), потому что это физически невозможно. В США во время Вьетнамской войны — ровно аналогичная ситуация, с многолетним разгоном инфляции на фоне «бюджетного импульса», и даже они закончили Волкером со ставкой ~21% по доллару для того, чтобы сломать инфляцию (там были не только последствия вьетнамских расходов, но и они в том числе).
Действительно: денег в экономике России много, спрос на товары и услуги огромен, однако у нас физически не хватает ни производственных мощностей, ни рабочих рук, чтобы всё необходимое произвести. В этих условиях давать населению и бизнесу больше денег, кредитуя их под низкий процент, бессмысленно — наша проблема не в деньгах.
Проведу аналогию. Представьте, что в деревне есть один-единственный пустой дом и две молодых семьи, которые хотят его купить. Также в деревне есть плотник, который строит второй дом, и который достроит его к весне. Если мы вольём в эту конфигурацию кучу денег — организовав дешёвые кредиты, например — физически не прибавится ничего. Второй дом раньше весны никак не появится, так как нанять помощника плотник не может — все подходящие парни уже где-то работают и менять работу не будут. Поэтому единственным изменением будет следующее: дом резко подорожает, так как одна из семей вынуждена будет взять более крупный кредит.
Вот если бы можно было напечатать дополнительных людей, причём уже взрослых и обученных какой-нибудь профессии… но нет, мы не в мире Вархаммера 40’000. Печатать можно только рубли, а это в 2024 году не только бессмысленно, но и жестоко. Напомню, инфляция — налог на бедных, поэтому от резкого снижения ставки пострадали бы в первую очередь именно те «хомяки», которые живут от зарплаты до зарплаты, и которые наивно верят в истории из соцсетей про «агента МВФ» во главе нашего ЦБ.
Некоторые пишут — экономика гибнет, бизнес страдает от высокой ставки, так как не справляется с выплатой процентов по кредитам. Отчасти это верно. Однако вот выдержка из выступления Эльвиры Набиуллиной, которое я рекомендую прочесть целиком (ссылка):
Начнем с того, что прибыль, деньги акционеров, а не кредит всегда были и останутся основным источником финансирования инвестиций. Существенная доля компаний вообще не имеет процентных расходов, то есть развивается исключительно за счет собственного капитала. Наш анализ показывает, что на них приходится примерно 1/3 себестоимости по экономике. Как правило, это очень эффективные компании с высокой отдачей на капитал. И для них, равно как и для компаний с низкой долговой нагрузкой, период высоких ставок — это возможность увеличить свою долю на рынке за счет более закредитованных и менее эффективных компаний.
Это не означает, что менее эффективные и закредитованные должны закрыться, как нас пугают. Мы внимательно наблюдаем за финансовым состоянием компаний и видим, что большинство из них вполне устойчивы, они в хорошей форме. Но жесткая денежно-кредитная политика способствует перетоку ресурсов к тем компаниям, чья продукция наиболее востребована, где самая сильная отдача на капитал, где ускоренным темпом увеличивается производительность труда. Здесь сейчас у нас нет другого пути, кроме увеличения производительности труда для того, чтобы преодолеть дефицит кадров. Дефицит кадров, а не цена кредитов и даже не недостаток мощностей — сейчас самый главный барьер для роста экономики, об этом говорят сами предприятия.
Но и с производственными мощностями, как вы знаете, не все так гладко. В некоторых отраслях почти не осталось свободного оборудования, даже устаревшего. Например, в машиностроении, потому что там спрос очень высокий. Это стимулирует инвестиции в машиностроительный комплекс, и они сильно выросли. Однако в любом случае обновление и расширение производственных фондов требуют времени.
Что произойдет, если, к примеру, станки будут покупать за дешевый кредит одновременно все желающие? Больше станков произвести не получится из-за все той же нехватки рабочих рук. Результатом будет рост цен на эти станки, который и переложится в инфляцию, и снизит прибыльность проекта. При жесткой денежно-кредитной политике, более сбалансированном росте кредита средства на развитие получат те проекты, которые наиболее приоритетны для расшивки самых узких мест. И только таким образом можно рассчитывать, что производство получит необходимое время для того, чтобы догнать возросший спрос. Иначе мы получим не ускоряющийся рост, а ускоряющуюся инфляционную спираль.
Вы можете спросить: так где же выход? Разве можно рассчитывать на рост производственных возможностей, если инвестиции не растут? В целом по экономике инвестиции очень сильно возросли за прошедшие два с половиной года — более чем на четверть к уровню 2021 года. Мы не ожидаем их снижения, и даже сохранение инвестиций вблизи текущего уровня будет поддерживать значительный импульс к расширению производственных возможностей. Эти возможности определяются количеством станков, оборудования, транспортной инфраструктурой. Сейчас инвестиции гораздо выше, чем были в 2021 году, и рост производственных возможностей будет выше. Это означает, что потенциал экономики продолжает расти и сейчас и будет расти и в 2025, и будет расти в 2026 году.
Обратите внимание, что мы заметно повысили траекторию ключевой ставки в нашем прогнозе, но прогноз по росту экономики остался прежним. Мы по-прежнему ожидаем, что рост экономики продолжится, но более умеренными темпами, чем сейчас.
Добро пожаловать в капитализм, в стандартную фазу оздоровительного кризиса. Кто-то решил поставить «на красненькое», набрав кучу кредитов, чтобы обеспечить себе максимально быстрый рост. Другие развивались медленнее, осторожнее, на свои. Теперь авантюристам тяжело, так как проценты стали большими. А предприятия, которые развивались без кредитов, смеются последними: они постепенно забирают долю рынка у тех, кто не вытягивает высокую ставку.
Как верно отмечает глава ЦБ, в итоге вырастут самые эффективные компании, с самой высокой производительностью труда, с самой лучшей отдачей на капитал. А в качестве побочного эффекта вырастут и зарплаты, так как чем выше производительность труда, тем больше можно платить рабочим, переманивая их деньгами у конкурентов.
Вообще, кредиты имеют незаслуженно хорошую репутацию. Даже на уровне огромных металлургических комбинатов низкая кредитная нагрузка помогает иногда обходить конкурентов в период кризисов. На уровне же малого бизнеса и тем более на уровне наёмных работников отказ от кредитов — одна из главных составляющих здорового финансового образа жизни. Цитирую из своего поста в Школе Капитализма (ссылка):
…Сейчас впечатляющей длины траволатор есть, например, в тоннелях метро «Спортивная», проложенных под Малой Невой. Вот только скамеек, как в фантазиях немца, там нет: это просто длинная движущаяся лента, на которой можно или стоять, или идти вперёд ( видео).
Рассмотрим теперь воображаемого пассажира Денежного метро, который пытается перейти со станции Бедново на станцию Богатово.
Скорость пассажира, которую он может развить ногами — это его зарплата или, точнее, тот остаток, который у пассажира остаётся в конце месяца, после оплаты всех счетов. Траволатор же — это капитал. Если у пассажира капитал положительный и даёт доход, то наш герой стоит на траволаторе, который движется в сторону станции Богатово. Если же капитал отрицательный, то есть если это кредит в банке, то траволатор движется в обратную сторону, в сторону станции Бедново.
<…>
Казалось бы, всё очевидно донельзя. Вот вы стоите на станции Бедново и перед вами два траволатора. Один движется в сторону станции Богатово, куда вам надо, а другой — в обратную сторону, встречный. Ясно, что разумному человеку следует выбрать траволатор «туда», то есть копить деньги, а потом постепенно богатеть, опираясь не только на свою зарплату, но и доход с капитала. Также ясно, что на идущий в обратную сторону траволатор, банковские кредиты, лучше не вставать, так как он попытается утянуть вас не туда.
В реальном мире, однако, большая часть людей выбирает траволатор «Кредиты», а потом ковыляет по нему, чтобы компенсировать скорость движения ступеней. Не стоит удивляться, что и результат большинство получает соответствующий: их благосостояние или не растёт вовсе, или растёт гораздо медленнее, чем у тех, кто кредитов не берёт…
Сейчас, спасибо высокой ставке, люди с деньгами и без кредитов имеют просто великолепные возможности для инвестиций. Куча активов продаётся с огромными скидками — по ценам, которых, возможно, не будет больше никогда.
К примеру, у нас идёт сезон распродаж на фондовом рынке. Процитирую из другого своего поста, в котором я объясняю, почему не перекладываюсь из акций в депозиты (ссылка):
…[Бумага Икс] раздуплилась сегодня дивидендами, причём уже третий раз за год. У меня есть специальная испытательная кубышка — я рассказывал — куда я загнал существенную для меня сумму в 2020 году, и которая является чем-то вроде замкнутой экосистемы в огромной стеклянной бутыли (ссылка). Там лежат акции из списка Кримсона, актуального на 2020 год. Сейчас некоторые из этих акций безнадёжно окрашены красным, однако я их всё же не продаю. Во-первых, чтобы не нарушать чистоты эксперимента. Во-вторых, ребята стараются, работают, даже платят мне какие-то деньги. Скидывать «старых друзей» просто потому, что сейчас они переживают сложные времена, мне было бы психологически неприятно.
И снова возвращаюсь к [Бумаге Икс]. Предположим для простоты подсчётов, что на начало 2021 года в моей «бутыли» лежали 60 акций этой нефтяной компании. Через три года, 01 января 2024 года, их уже стало 100 штук. А сейчас, когда 2024 год заканчивается, в бутыли плещутся уже 120 акций. Вдвое больше, чем в начале эксперимента, и на 20% больше, чем год назад.
Меня такие результаты не просто устраивают — они приводят меня в восторг…
Для зануд: три абзаца выше, разумеется, не означают, что я рекомендую вам покупать Бумагу Икс. Во-первых, аналогичную высокую доходность дают инвесторам сейчас и другие акции, не только выбранная мной для иллюстрации компания. Во-вторых, делайте все инвестиции на свой страх и риск, а потом сами несите за свои проигрыши полную моральную ответственность. В-третьих, некоторые трактуют любое упоминание ценной бумаги блогером так: «ага! Бумага Икс точно-точно будет расти! Сейчас возьму кредит побольше и куплю на все деньги Бумагу Икс, чтобы поскорее разбогатеть!». Читать подобные реплики мне тяжело.
Нет, мой посыл не в том, что надо покупать Бумагу Икс. Мой посыл в том, что русские акции стоят сейчас несуразно дёшево, и потому дивиденды, которые они платят в 2024 году, просто по-королевски щедры. Когда ставку опустят обратно к 5-6%, акции снова будут стоить дорого — это не точный прогноз, но обычно происходит именно так. Тогда многие будут чувствовать себя, как один мой товарищ в 2006 году. Он мне тогда раз двадцать, наверное, с горечью рассказал, что после кризиса 1998 года квартира стоила 10 тысяч долларов, и что он тогда квартиру не купил…
Малому бизнесу тоже сейчас неплохо. Спрос на самые разные услуги и товары огромен, так что без заказов люди с руками не сидят. Стартовать при это можно и без кредитов. Цитирую довольно типичный диалог из комментариев в Дзене (ссылка):
— Под какой процент можно взять в банке кредит, положим, на открытие небольшой столярной мастерской?
— У тебя не возникало желания сделать мастерскую на свои деньги? Чтобы начать обработку камня, надо 3-4 станка, это 100-150 тысяч рублей, не велик расход. Если, конечно, ты знаешь, что у тебя руки из [спины] растут, то, понятное дело, боязно, лучше про банки-кровопийцы всем рассказывать.
— Это как-то отменяет процентную ставку? Что почём в обработке камня я не знаю, но представляю, сколько стоят нормальный кромочный станок или сушильная камера. Так что нет, не возникало. Я деньги зарабатываю, а не рисую.
— Неужели 20 тысяч не наскрести для начала? Диск, мотор и руки. [Мой знакомый] с простой дешевой болгарки начинал, и нормально, теперь у него много станков разных.
— Да-да, через тернии в [тартарары]. Спасибо, что-то не хочется.
— Я на свои открыл. Не сразу. Потихоньку.
В России сейчас открыты огромные магазины инструментов, и старшее поколение, кстати, считает это одним из главных достижений нашего капитализма. Также можно купить подержанные инструменты на досках объявлений — довольно дёшево — или даже взять в прокат, когда они нужны для разовой работы. Таким образом, начать малый бизнес без кредитов настолько просто, что многие отказались бы идти в банк, даже если бы им предложили деньги под 10% годовых.
Наконец, что касается ипотеки. Рынок жилья выглядит особенно страшно, так как сначала цены на квадратные метры резко выросли из-за льготной ипотеки, а потом ипотечная ставка внезапно стала запретительной. На этом контрасте людям с короткой памятью кажется, будто жильё теперь недоступно, и будто так будет всегда. Многие даже не понимают, что именно льготная ипотека стала главной причиной их квартирных проблем, и что если завтра ЦБ опустит ставку в пол, как предлагают некоторые громкие «эксперты», столь же малодоступными для них будут не только квартиры, но и картошка с маслом.
Впрочем, по поводу квартир хорошо объяснил Алексей Антонов (ссылка):
Кстати, про ипотеку. Граждане-то совершенно не вкуривают, что государство с ними коммуницирует. Всеми этими ставками и программами. Перевожу с бюрократического на человеческий. Государство говорит:
«1. Значит так, мужик, у тебя есть [способность к размножению]? Есть? [Отлично].
2. Так, а РАБОТА есть? Работа есть? [Отлично] дважды.
3. Личная гигиена, минимальная вежливость, носки без дырок? Ты иногда даже трезвый? [Отлично] трижды!
4. Значит так, вот ты теперь идёшь и пристраиваешь свой [организм] на работу по улучшению демографии. Находишь женщину, которая согласна от тебя родить. Нашёл? Всё получилось? С ума сойти. Брат, ты реально крут и полезен для страны. Ты справился с этой серьезной задачей. Вот твоя награда — ставка на ипотеку 6%.
5. Что? Ты такой [неудачник], что вообще не хочешь участвовать в работе по улучшению демографии? И даже не можешь убедить живую женщину жить с тобой и вместе размножаться? Не, ну ты [безнадёжен], точно. Таким как ты только рыночная ипотека по 25%. Иди давай, гуляй отсюда».
Вот так тайный замысел российского дипстейта был сегодня выведен на чистую воду.
Подведу итог
Мы и США поменялись за прошедшие полвека местами. При Брежневе СССР делал лёгкие и приятные глупости, а в США пили горькие лекарства. Теперь горькие лекарства пьём мы, а в США политики печатают деньги, ограничивают цены и даже не пытаются думать о нуждах своей страны.
Делать прогнозы — занятие неблагодарное, будущее всегда слишком туманно, чтобы можно было его сколько-нибудь надёжно предсказать. Однако пока что всё выглядит так, что и на этот раз здоровый капитализм с разгромным счётом победит.
Источник: Место для дискуссий
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