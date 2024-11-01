 

Российские атомщики поделились с китайскими коллегами опытом обращения с РАО

01.11.2024, 14:25, Новости дня
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Основной целью этого визита был обмен опытом между российскими атомщиками и их китайскими коллегами. Это подчеркивает растующую значимость совместных усилий в сфере ядерной безопасности и экологии.

Специалисты “Росатома” представили китайским партнерам современные методы утилизации и захоронения РАО. В частности, были продемонстрированы результаты работ по варианту “Захоронение на месте”, который зарекомендовал себя как эффективный подход к решению проблем, связанных с графитовыми отходами. Эдуард Никитин, директор по выводу из эксплуатации и обращению с РАО АО “ТВЭЛ”, отметил важность диалога между странами по вопросам, касающимся завершающих стадий ядерного топливного цикла.

В ходе визита также были обсуждены результаты исследований радиационных характеристик облученного графита, включая использование современных программно-аналитических комплексов. Это позволяет не только лучше понять свойства отходов, но и выработать безопасные методы их обработки. Генеральный директор АО “ОДЦ УГР” Сергей Марков отметил, что центр обладает значительным опытом в области механических, радиационных и термодинамических свойств облученного графита, что делает его ценным партнером для международного сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о проектировании и сооружении оборудования для переработки РАО, а также обсудили перспективные проекты. Одним из примеров успешного сотрудничества является демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR, который был спроектирован и построен с участием российских специалистов. В настоящее время страны работают над флагманским проектом КНР — энергоблоком с реактором CFR-600, который станет важной вехой в развитии атомной энергетики Китая.

Обмен опытом между Россией и Китаем в области обращения с радиоактивными отходами не только укрепляет двусторонние отношения, но и способствует внедрению лучших практик и технологий. Это может оказать положительное влияние на развитие мировой атомной энергетики.


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