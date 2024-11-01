На Никиту Кологривого устроят охоту в авантюрной комедии “Беги”
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Роман Артемьев подчеркнул, что ему удалось собрать на одной площадке двух талантливых актеров, представляющих разные поколения. Это было ключевым моментом для создания убедительной динамики между персонажами, отражающей отношения отца и сына. По словам режиссера, Михаил и Никита прекрасно понимают, как избежать превращения сюжета о погоне в банальный фарс, что позволяет создать многослойную историю с глубокими арками для обоих героев. Это, вероятно, и стало причиной, по которой актеры согласились на роли — у них есть возможность раскрыть свои персонажи.
Сюжет фильма вращается вокруг воришки Саши (Кологривый), который проникает в дом с целью похищения секретных документов из сейфа. Однако он становится свидетелем убийства, совершенного хозяином дома по фамилии Чернов (Пореченков). Теперь Саша оказывается в опасной ситуации: душегуб начинает охоту на него, чтобы устранить свидетеля. При этом главному герою необходимо успеть на утренник к своему сыну, ведь именно от этого зависит будущее его брака. Никита Кологривый описывает своего персонажа как наивного и добродушного авантюриста, которому предстоит научиться ответственности за свои действия.
Важные роли также исполнят Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина и Максим Костромыкин. За визуальную часть картины отвечают оператор Любовь Князева и художник-постановщик Анастасия Номоконова. Создатели фильма обещают зрителям захватывающую историю, полную экшена: драки, перестрелки и неожиданные погони будут сопровождаться тонким черным юмором. Михаил Пореченков добавляет, что в центре сюжета не только напряженные события, но и важность взаимопонимания между персонажами разных поколений. Фильм обещает стать не просто комедией, а настоящим исследованием человеческих отношений.
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