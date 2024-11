Создатель первого в мире православного языка программирования отлучён от церкви из-за багов в компиляторе

Создатель первого православного языка программирования «ПравокодЪ» отлучён от церкви из-за многочисленных багов в компиляторе.

Об этом объявили в департаменте внутренней безопасности Московского патриархата.

Язык «ПракокодЪ» в целом напоминает традиционный C, но вместо оператора if в нём предусмотрен оператор «ежели», вместо while – «покуда», вместо echo – «молвить» и так далее. Тем не менее, компилятор работал нестабильно – так, встроенная функция, предназначенная для вычисления даты Пасхи, неожиданно начала выдавать результаты, соответствующие католическому календарю, а некоторые программы отказывались запускаться по субботам, что вызвало массу подозрений.

Несмотря на отлучение от церкви, разработчик объявил, что продолжит работу над языком, а заодно создаст собственное течение в православии и собственную религиозную общину. В киберправославии, по его словам, молитвы будут возноситься в блокчейн, что обеспечит их беспристрастный учёт, а место священников займут чат-боты.

