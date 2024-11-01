 

ТЕСТ по любимому фильму “Ширли-мырли”: вспоминаем цитаты и героев

01.11.2024, 12:45, Новости дня
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1. Как называлась алмазная трубка в Якутии, при
разработке которой обнаружился “грандиозный, фантастический, великолепный,
самый большой в мире алмаз, найденный в России”?

А. “Бесперспективная”;

Б. “Президентская”;

В. “Несчастная”.

2. Сколько лет могли бы жить на Канарских островах все
жители России в случае продажи правительством найденного алмаза?

А. Два года;

Б. Три года;

В. Пять лет.

3. Какой из этих языков не знал “аферист высшей пробы
Василий Кроликов”?

А. Нанайский;

Б. Мордовский;

В. Турецкий.

4. Какая наколка украшала спину преступника Кроликова?

А. “Не прощу развала СССР”;

Б. “Не забуду мать родную”;

В. “Не будь лохом – пей чай с молоком”.

5. Чьим потомком являлась американка Кэрол Абзац, которую играла Вера Алентова?

А. Президента Линкольна;

Б. Президента Вашингтона;

В. Президента Рузвельта.

6. Как, согласно мнению героев картины, можно понять по собеседнику – “масон или наш
человек”?

А. По обрезанию;

Б. Если мысленно надеть на него шапочку специальную;

В. Если не ест свинину.

7. Проводницей какого поезда в молодости работала
героиня Инны Чуриковой?

А. Москва-Анапа;

Б. Москва-Херсон;

В. Москва-Урюпинск.

8. Иван Израилевич был по маме цыганом. А как его фамилия?

А. Жемчужный;

Б. Яхонтовый;

В. Изумрудный.

ОТВЕТЫ

1. А. “Бесперспективная”;

2. Б. Три года;

3. В. Турецкий;

4. А. “Не прощу развала СССР”;

5. А. Президента Линкольна;

6. Б. Если мысленно надеть на него шапочку специальную;

7. Б. Москва-Херсон;

8. А. Жемчужный.


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