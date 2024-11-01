ТЕСТ по любимому фильму “Ширли-мырли”: вспоминаем цитаты и героев
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1. Как называлась алмазная трубка в Якутии, при
разработке которой обнаружился “грандиозный, фантастический, великолепный,
самый большой в мире алмаз, найденный в России”?
А. “Бесперспективная”;
Б. “Президентская”;
В. “Несчастная”.
2. Сколько лет могли бы жить на Канарских островах все
жители России в случае продажи правительством найденного алмаза?
А. Два года;
Б. Три года;
В. Пять лет.
3. Какой из этих языков не знал “аферист высшей пробы
Василий Кроликов”?
А. Нанайский;
Б. Мордовский;
В. Турецкий.
4. Какая наколка украшала спину преступника Кроликова?
А. “Не прощу развала СССР”;
Б. “Не забуду мать родную”;
В. “Не будь лохом – пей чай с молоком”.
5. Чьим потомком являлась американка Кэрол Абзац, которую играла Вера Алентова?
А. Президента Линкольна;
Б. Президента Вашингтона;
В. Президента Рузвельта.
6. Как, согласно мнению героев картины, можно понять по собеседнику – “масон или наш
человек”?
А. По обрезанию;
Б. Если мысленно надеть на него шапочку специальную;
В. Если не ест свинину.
7. Проводницей какого поезда в молодости работала
героиня Инны Чуриковой?
А. Москва-Анапа;
Б. Москва-Херсон;
В. Москва-Урюпинск.
8. Иван Израилевич был по маме цыганом. А как его фамилия?
А. Жемчужный;
Б. Яхонтовый;
В. Изумрудный.
ОТВЕТЫ
1. А. “Бесперспективная”;
2. Б. Три года;
3. В. Турецкий;
4. А. “Не прощу развала СССР”;
5. А. Президента Линкольна;
6. Б. Если мысленно надеть на него шапочку специальную;
7. Б. Москва-Херсон;
8. А. Жемчужный.
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