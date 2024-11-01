 

В России подорожали новые автомобили

01.11.2024, 12:15, Разное
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Повышение утилизационного сбора, введенное в октябре 2024 года, привело к подорожанию новых автомобилей в России. Ассоциация “Российские автомобильные дилеры” (РОАД) пояснила о росте цен в среднем на 2-5 процентов. Заместитель главы “Авилона” Ренат Тюктеев подтвердил тенденцию, отметив повышение стоимости на 3-5 процентов.

Из-за изменения ставок утильсбора автодилеры по-разному отреагировали на ситуацию. Однако общим результатом стало незначительное увеличение цен на новые машины.

В соответствии с правительственной шкалой индексации утильсбора, ставки на все типы автомобилей повысились на 70-85 процентов с 1 октября 2024 года. В последующие годы планируется ежегодное повышение на 10-20 процентов.

Представители авторынка предсказывали увеличение цен сразу после повышения ставки, оценивая его в 8-10 процентов (Ирина Франк, Frank Auto) и 5-8 процентов (Максим Кадаков, “За рулем”).


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