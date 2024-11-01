 

Доля доллара в мировых резервах достигла минимума при Байдене

01.11.2024, 12:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Доля доллара в мировых резервах опустилась до минимального уровня за последние 30 лет при президентстве Джо Байдена, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

По данным МВФ, в конце второго квартала 2024 года доля доллара в международных резервах снизилась до 58,22 процента, что является самым низким показателем с 1995 года, когда начали вести подобную статистику. За время правления Байдена этот показатель уменьшился на 0,7 процента.

При президентстве Дональда Трампа доля доллара сократилась на 6,44 процента, а максимальное снижение — на 7,37 процента — произошло при Джордже Буше-младшем.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Инопланетные цивилизации могут существовать без планет

01.11 / В России подорожали новые автомобили

01.11 / Пентагон не доверяет новым разведывательным спутникам Илона Маска

01.11 / Росстандарт утвердил ГОСТ на краплёные карты

01.11 / Украинский пленный попросил российское гражданство

01.11 / «Президентка, президентша, баба-президент или просто хозяйка» – РАН рассмотрит вопрос, как называть Камалу Харрис в случае победы на выборах

01.11 / Названы три самые распространенные схемы мошенников на маркетплейсах в период скидок

01.11 / В годовщину фильма «Голдфингер» Rolls-Royce выпустил эксклюзивный Phantom

01.11 / Мнение «аналитика»: О продажном иноагенте и пламенном патриоте… Угадаете, кто есть кто?

01.11 / Кейт Миддлтон отправила трогательное послание победившей рак знаменитой актрисе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика