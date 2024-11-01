Доля доллара в мировых резервах достигла минимума при Байдене

Доля доллара в мировых резервах опустилась до минимального уровня за последние 30 лет при президентстве Джо Байдена, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

По данным МВФ, в конце второго квартала 2024 года доля доллара в международных резервах снизилась до 58,22 процента, что является самым низким показателем с 1995 года, когда начали вести подобную статистику. За время правления Байдена этот показатель уменьшился на 0,7 процента.

При президентстве Дональда Трампа доля доллара сократилась на 6,44 процента, а максимальное снижение — на 7,37 процента — произошло при Джордже Буше-младшем.