НаШествие Дедов Морозов

14 декабря 2024 года в Рыбинске состоится очередное Нашествие Дедов Морозов.

Традиция давать старт новогодним праздникам родилась 16 лет назад, отмечают в администрации города. Новогодние волшебники собираются вместе, чтобы во главе с главным Дедом Морозом страны пройти праздничной колонной и зажечь огни на главной городской елке.

Первое НаШествие Дедов Морозов состоялось в 2009 году. 25 задорных Дедов Морозов устроили фотоссесию на фоне городских достопримечательностей. Идея прижилась, и уже на следующий год 75 белобородых волшебников в красных костюмах прошагали под звуки оркестра по главной улице Рыбинска. Дальше – больше: 250, 750, 1000, 1500, 2000 персонажей.

Карнавальная колонна пройдет по улице Крестовой. Дворцы культуры города готовят тематические сказочные коробки, которые украсят шествие, встроятся в колонну и участники автонашестия на украшенных автомобилях. Возглавит рыбинское НаШествие главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Компанию ему составят татарский зимний дед Кыш Бабай и Мороз-воевода из Карабихи.

В этом году вместе с новогодними дедушками в шествии примут участие другие сказочные персонажи. Стать участником может любой желающий в карнавальном костюме.

Новогодняя атмосферу праздника поддержат предприятия общественного питания города. В центре города откроется фестиваль «Кухня Деда Мороза», кафе и рестораны предложат в меню специальные дедоморозовские сеты.

Программа:

15:00 – Построение колонны на ул. Стоялой,

15:30 – Автонашествие – выставка украшенных автомобилей на ул. Ломоносова на участке между ул. Крестовой и Волжской Набережной,

16:00 – Старт шествия праздничной колонны,

16:30 – Площадь Дерунова (финальная точка шествия), зажжение огней на главной елке города.