 

Пентагон не доверяет новым разведывательным спутникам Илона Маска

01.11.2024, 11:40, Разное
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Space X по распоряжению правительства США только что запустила несколько очередных разведывательных спутников нового поколения — что, как ни странно, вызвало обеспокоенность Пентагона.

Причина — в якобы «регулярных» телефонных контактах Илона Маска с президентом России за последние два года. В частности, как утверждают представители военного ведомства в интервью New York Times, в ходе одного из таких звонков В. Путин якобы передал И. Маску просьбу Си Цзиньпина не предоставлять Тайваню Starlink.

В Кремле назвали эту информацию ложной — единственный телефонный контакт между президентом РФ и главой Space X состоялся до 2022 года и носил представительский характер.

В Пентагоне также обеспокоены образовавшейся монополией Space X и NASA на рынке запуска военных спутников, что является «проявлением зависимости от поставщика и может свести на нет преимущества свободного рынка, подавить инновация и привести к завышению цен».

По словам высокопоставленного представителя Пентагона Мэнди Вон, это ненормально, когда Space X осуществляет абсолютное большинство космических запусков, включая пуски разведывательных спутников, при этом глава компании «регулярно общается с одним из ключевых соперников нашей страны».

Источник &#8212 New York Times


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