Росстандарт утвердил ГОСТ на краплёные карты

В целях защиты интересов отечественных шулеров и стандартизации теневого сектора развлечений Росстандарт утвердил новый ГОСТ Р-666 «Карты игральные крапленые. Технические условия и методы нанесения меток».

Согласно документу, все метки должны быть нанесены экологически чистыми красителями, а их размер не должен превышать 0,5 мм. Особое внимание уделяется туза́м – их маркировка должна быть различима с расстояния не менее полуметра при тусклом освещении. Также производители обязаны указывать на упаковке степень заметности крапа по шкале от 1 до 5, где 1 – «заметит начинающий», а 5 – «шулер с десятилетним стажем». Каждая колода будет сопровождаться сертификатом соответствия и инструкцией по применению на русском языке».

В Российской ассосиации шулеров и карточных аферистов (РАШКА) поблагодарили ведомство за «заботу о традициях отечественного шулерства» и подчеркнули, что такая мера «закроет дорогу в профессию самозванцам».

В Государственной думе готовится законопроект об обязательной маркировке крапленых карт специальными QR-кодами для борьбы с контрафактом.

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