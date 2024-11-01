 

Украинский пленный попросил российское гражданство

01.11.2024, 10:35, Разное
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Военнослужащий ВСУ из 63-й отдельной механизированной бригады, сдавшийся в плен на харьковском направлении, выразил желание получить гражданство России. Об этом пишет РИА Новости.

“Я очень хотел бы получить российское гражданство. На Украине сейчас уже нечего делать: ни работы, ничего. Власть всё разворовывает, предприятия разграблены, тарифы — вы, наверное, сами знаете, какие”, — пояснил военнопленный.

Он также обратился к российским властям с просьбой помочь перевезти его семью, оставшуюся на Украине, на территорию России. Отмечается, что подразделение солдата сдалось в плен 22 октября.


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