В годовщину фильма «Голдфингер» Rolls-Royce выпустил эксклюзивный Phantom

В честь 60-летия культового фильма «Голдфингер» из саги о Джеймсе Бонде Rolls-Royce создал эксклюзивный Phantom Extended. Этот автомобиль является современной интерпретацией легендарного Phantom III, седана 1937 года, который злодей Аурик Голдфингер построил из контрабандного золота.

Этот шедевр не просто копия, а дань уважения фильму «Голдфингер» и всем 11 эпизодам, в которых Rolls-Royce появлялся на экране. Новый Phantom Extended повторяет дизайн киношного прототипа, включая двухцветный колер и черные диски с серебристыми колпаками. Фигурка Spirit of Ecstasy покрыта серебром и золотом, создавая эффект “золотой маски”.

Интерьер автомобиля также насыщен роскошью и деталями. Встроенный сейф содержит фигурку Phantom из 18-каратного золота, а на столиках нанесена несуществующая карта Форт-Нокса. Цитата Голдфингера о любви к золотым украшениям выгравирована на внутренней крышке бардачка. Вентиляционные отверстия, протекторы сидений, «пули» на канте и табличка VIN также покрыты настоящим золотом.

Панель приборов стилизована под топографическую карту перевала Фурка, а потолок украшен светящимися звездами, точно повторяющими конфигурацию ночного небосклона на дату окончания съемок фильма. Rolls-Royce не разглашает стоимость уникального Phantom Extended, но известно, что автомобиль уже доставлен одному из крупных клиентов и коллекционеров Rolls-Royce в Англии.

Источник — Rolls-Royce