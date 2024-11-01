 

Кейт Миддлтон отправила трогательное послание победившей рак знаменитой актрисе

01.11.2024, 4:30, Новости дня
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Это событие стало символом поддержки и солидарности между женщинами, которые прошли через тяжелые испытания. Кейт, сама пережившая курс химиотерапии, понимает, как важно получать поддержку в такие трудные моменты.

Маниша Койрала, родившаяся в Непале и ставшая звездой Болливуда, столкнулась с диагнозом рака яичников четвертой стадии в 2012 году. Несмотря на тяжелые прогнозы врачей, она проявила невероятную силу духа и боролась с болезнью. После множества курсов лечения и операций ей удалось победить недуг, что стало настоящим чудом.

Когда Маниша узнала о диагнозе Кейт, она решила написать ей письмо. В своем послании актриса выразила поддержку и поделилась своим опытом борьбы с раком. “Я хотела обратиться к Ее королевскому Высочеству, чтобы передать свои наилучшие пожелания”, — отметила она, подчеркивая важность взаимопомощи в такие трудные времена.

Кейт Миддлтон ответила на письмо Маниши из Кенсингтонского дворца. Принцесса поблагодарила актрису за поддержку и выразила радость по поводу её выздоровления. Она также пожелала Манише удачи во время её поездки в Великобританию.

В начале октября Маниша посетила Лондон и побывала в штаб-квартире благотворительной организации, которая поддерживает женщин с раком яичников. Артистка активно общалась с сотрудниками и участниками группы поддержки, делясь своим опытом и вдохновляя других.

“Я была очень рада получить такой теплый ответ от Кейт Миддлтон”, — сказала Маниша. Она подчеркнула важность повышения осведомленности о раке яичников и необходимости равного доступа к медицинской помощи. “Я знаю, каким одиноким может быть этот путь, и считаю, что мы все должны внести свой вклад в изменение этой реальности для других”, — добавила она.

Интересно, что после того как Кейт и король Карл III открыли свои диагнозы, количество корреспонденции в Букингемском дворце значительно увеличилось. Служба получила около 138 000 писем, и команде пришлось адаптироваться к новым условиям работы. Это свидетельствует о том, насколько важна поддержка общественности для тех, кто сталкивается с онкологическими заболеваниями.


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