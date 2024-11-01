Мнение: Водку – на минуту в день



Скоро в Вологде. “Вот потому-то мила мне всегда Вологда-гда-гда-гда…”

Вологодский губер порадовал креативом: милостиво повелеть соизволил своему подмандатному населению меньше пить, объяснив, что в Вологодской области чуть не две трети холопов мужского полу мрет от водки. Довольно неожиданные цифры – мы-то думали, что проблема алкоголизма в России со времен горбачевского сухого закона как-то потеряла остроту. Оказалось, нет. Вот что заявил губернатор Филимонов: “Цирроз печени, кардиомиопатия, панкреатит, пьяное вождение, поножовщина, драки и многое другое. Это недуг. Тяжелый социальный недуг. Болезнь. Бич нашего общества. За год рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%. Это страшная картина. Люди гибнут и становятся инвалидами. Все это происходит в условиях мирной жизни, а не на передовой».

Похоже, Филимонов выдал некую государственную тайну. С чего бы вдруг за последний год заболеваемость алкоголизмом выросла аж на 30%? Нет ли тут связи с ухудшением качества жизни в стране и с продолжением СВО? Зачем народу понадобилось дополнительно “подогреваться”?

Но Филимонов нашел другой ответ на вопрос. Он, видимо, предположил, что люди пьют, потому что им слишком часто предлагают любимые напитки в магазинах. В итоге он ввел специальные “похмельные часы” в своей области – два часа в день! С 12 до 2 часов дня. Это будет единственное время, в которое на Вологодчине разрешается торговля спиртным.

Я уже не раз говорил о том, что нынешнее время мне крайне напоминает период конца Перестройки: угар советского НЭПа, конец Перестройки, вброс большого количества денег в экономику, раскручивающаяся инфляция. Сейчас содержательно время противоположное, как я предлагал это назвать “Черная перестройка” (то есть не освобождение, а закабаление, не ослабление гаек, а их закручивание, если в перестройку всё разрешали, то теперь всё запрещают с каким-то бешеным азартом; но, как и тогда, в конце 80-х, всё идет на фоне ведущейся страной войны с намного более слабым противником, и в экономике – те же методы, то есть мощная попытка гальванизировать подыхающий труп за счет впрыскивания больших денег из заначек). Вот подоспела и последняя недостающая аналогия с угаром Перестройки: за народ тоже берутся в плане Борьбы с Алкоголизмом. Пусть народец рыщет по всей стране в поисках легальной бутылки водки. В издыхающем совке, было примерно то же; водка была по талонам, и ее продавали, как я помню, с 14 ч до 19 ч.

Ничего нового не могут придумать.