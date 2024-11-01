 

Сергей Лавров анонсировал договор о стратегическом партнерстве России и Ирана

01.11.2024, 0:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Российская Федерация и Исламская республика Иран в ближайшее время подпишут обновленный договор о двустороннем стратегическом партнерстве.

Заявив, что договор станет серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений, российский чиновник подчеркнул, что в соглашении делается упор на укреплении связей РФ И Ирана в области обороны на региональном и глобальном уровнях.

Двустороннее военное сотрудничество Москвы и Тегерана вызывает глубокое беспокойство на Западе, в том числе в Израиле. Договор будет заключен в условиях, когда Иран помогает РФ в войне с Украиной, одновременно поддерживая террористические группировки и угрожает Израилю третьим ракетным ударом.

Еще одним государством, с которым РФ укрепляет сотрудничество в последнее время, стала КНДР. Корейский режим направил на войну с Украиной тысячи солдат. На Западе подозревают, что за это Пхеньян получил доступ к российским ракетным технологиям.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / В ответ на казнь Джамшида Шармахда ФРГ закрывает все иранские консульства

31.10 / Израильский шеф-повар получил две звезды “Мишлена”, но в Швейцарии

31.10 / В Грузии предъявлено обвинение подозреваемым в фальсификации выборов

31.10 / Тест: из каких советских фильмов-сказок эти злодеи?

31.10 / Тест для любознательных: попробуйте угадать названия городских птиц

31.10 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 981-й день войны. Заявлено о ликвидации израильского РЛК

31.10 / В КНДР осуществлен запуск межконтинентальной баллистической ракеты

31.10 / Шварценеггер заявил о поддержке кандидатуры Харрис

31.10 / Свидетельства из Судана – сотни женщин покончили с собой, чтобы избежать изнасилований боевиками

31.10 / Президент Аргентины уволил главу МИД из-за поддержки Кубы в ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика