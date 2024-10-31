 

В ответ на казнь Джамшида Шармахда ФРГ закрывает все иранские консульства

31.10.2024, 22:30, Новости дня
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Правительство Германии приняло решение о закрытии всех трех иранских консульств в качестве ответа на казнь в Иране 69-летнего Джамшида Шармахда, имевшего кроме иранского гражданства паспорт ФРГ.

После закрытия консульств в Гамбурге, Франкфурте и Мюнхене единственной иранской дипломатической миссией останется посольство в Берлине. Посол ФРГ Маркус Потцель был отозван в Германию, но перед этим заявил официальный протест министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи.

“Дипломатические отношения между нашими странами находятся на самой низкой отметке в истории. Мы неоднократно сообщали Ирану, что казнь нашего гражданина будет иметь самые серьезные последствия”, – сказала глава МИДа ФРГ Анналена Бербок. Она дала понять, что иранских тюрьмах находятся и другие германские граждане.

Шармахд, длительное время проживавший в США, был арестован в 2020 году и обвинен властями в причастности к взрыву в Ширазе в 2008 году. Иранские СМИ сообщают, что Шармахд был казнен утром 28 октября за “планирование организацию серию террористических атак”.


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