Мнение: Романтизация болезни, или суть левых идей

Очередной релокантский тред можно зачитывать со сцены в качестве серии пикантных шуток. Однако, увы, это не шутки — они действительно так живут. Цитирую пару характерных твитов из саги (ссылка):

— Как-то он в 2015 году напился с другом и, проснувшись, решил, что он веган, который больше не пьёт. Продержался 3 месяца и сорвался на бургер…

— Мой лучший друг в сентябре показал нам сериал про Троцкого, и муж внезапно в один день решил, что теперь он коммунист-троцкист, и нужно строить социализм, и вести к мировой революции…

— В конце ноября он услышал про небинарность и в один день решил, что теперь он — это они (дальше будет это местоимение), и взял небинарную форму своего имени. В декабре они сменили имя.

— Из-за макияжа глаз и их вспыльчивого характера в начале февраля их увольняют… Я поддержала это решение, потому что ну [зачем] с трансфобами работать…

Если разобраться, в этой грустной истории заключена сама суть левачества. Активистка сталкивается с явным проявлением болезни — у её товарища свистит фляга, он называет себя местоимением «они». Однако вместо того, чтобы помочь несчастному вылечиться, она романтизирует его болезнь, поощряет проблемное поведение и даже «защищает» его от тех, кто реагирует на болезнь адекватно.

Аналогичным образом действовали более привычные нам коммунисты ленинского толка. Вот у крестьянина есть проблемы — пьёт, ленится, неумело ведёт хозяйство. Здоровая реакция — помочь бедолаге избавиться от бедности: предложить бросить пить, начать нормально работать, купить современную технику, выписать агрономический журнал. Коммунисты, однако, романтизируют болезнь: заявляют, будто быть бедным — это хорошо и благородно, а богатые — воры и спекулянты, которые на бедном лодыре «паразитируют».

Та же самая проблема и у негров в американских гетто. Главная их болезнь — криминальная культура, которая диктует презрение к учёбе, работе и нормальной семейной жизни. И эту болезнь американские леваки… романтизируют (см. Джордж Флойд).

Та же самая проблема и у американских толстяков. Ожирение — это болезнь, которую надо лечить у психологов, диетологов и прочих профильных специалистов. Однако леваки романтизируют и толстяков, придумывая «фетшейминг», «бодипозитив» и прочие способы надеть на больного человека корону победителя конкурса красоты.

Несложно заметить, что здоровый консерватизм лучше не только для общества в целом, но и для тех, кого леваки называют «угнетёнными». Возьмём абстрактный пример, до которого леваки ещё не добрались — кариес.

Левацкий подход: «все порядочные люди ходят с кариесом», «кариес — сила», «стоматологи нас грабят», «кариесшейминг», «в этом фильме должно быть не меньше трёх персонажей с кариесом». Жертвы левацкой пропаганды ходят с больными зубами, доводят дело до пульпитов с периодонтитами, гордо пляшут на парадах беззубости.

Консервативный подход: «парень, ты болен, иди к стоматологу. Чего? Кариесшейминг? Загляни к психиатру ещё, на втором этаже в той же поликлинике сидит».

Можете считать меня врагом свободы и прогресса, но если я заболею, я однозначно предпочту второй вариант.