Рупор кремлевской пропаганды: С 1 ноября начинается обязательная регистрация блогеров

С завтрашнего дня блогерам с аудиторией более 10 000 человек предстоит передавать свои личные данные с Роскомнадзор. Тех, кто этого делать не будет, ждут финансовые и медийные ограничения.

Для тех, кто развиртуализирован это конечно не составит больших проблем. Вот с анонимными каналами или каналами, которые ведут военные/силовики – вопрос.

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