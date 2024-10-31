 

Рупор кремлевской пропаганды: С 1 ноября начинается обязательная регистрация блогеров

31.10.2024, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С завтрашнего дня блогерам с аудиторией более 10 000 человек предстоит передавать свои личные данные с Роскомнадзор. Тех, кто этого делать не будет, ждут финансовые и медийные ограничения.

Для тех, кто развиртуализирован это конечно не составит больших проблем. Вот с анонимными каналами или каналами, которые ведут военные/силовики – вопрос.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Названы отличия мигрени от обычной головной боли

31.10 / Минздрав поддержал идеи регионов по ограничению продажи спиртного

31.10 / В Вологде разогнали джаз-фестиваль из-за подозрений насчёт иностранного влияния

31.10 / В «ОДК-СТАР» приступили к возведению новых производственных площадок для авиастроения

31.10 / Рупор кремлевской пропаганды: В России заканчивается масло

31.10 / Космический аппарат Минобороны России штатно вывели на орбиту

31.10 / Диетолог Мамина назвала повышающие холестерин продукты

31.10 / Китайские астронавты провели экскурсию по космической станции «Тяньгун»

31.10 / Мнение: Фальстарт эпохи электромобилей, кризис немецкого автопрома и пошлины на китайские авто в Европе

31.10 / Кац объявил о создании «Фонда борьбы с фондом борьбы с коррупцией»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика