Минздрав поддержал идеи регионов по ограничению продажи спиртного

Заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктор Зыков поддержал инициативы российских регионов по ограничению продаж алкоголя.

Он подчеркнул, что злоупотребление алкогольными напитками является одним из ключевых факторов, способствующих развитию хронических неинфекционных заболеваний. Зыков добавил, что результаты мониторинга показывают наличие прямой зависимости между уровнем потребления алкоголя на душу населения и показателями смертности в различных регионах.