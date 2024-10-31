 

Диетолог Мамина назвала повышающие холестерин продукты

31.10.2024, 16:25, Разное
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Распространенное мнение о том, что высокий уровень холестерина зависит только от возраста или генетики, является ошибочным. Существенное влияние на уровень холестерина оказывает и питание, отмечает эксперт в области диетологии и нутрициологии Арина Мамина. В беседе с «Лентой.ру» она поделилась информацией о продуктах, способствующих повышению холестерина.

В первую очередь Мамина предупреждает о влиянии ультрапереработанных продуктов. Это продукты, производимые с добавлением химических веществ — таких как эмульгаторы и ароматизаторы — для удешевления производства. Примерами являются фастфуд, сладкие завтраки, чипсы и кондитерские изделия.

Также уровень холестерина могут повышать животные продукты, содержащие насыщенные жиры: мясо, молочные продукты, сливочное масло, сыр и жирные морепродукты. Чтобы сократить их влияние, эксперт советует заменять насыщенные жиры на ненасыщенные, например, использовать оливковое или подсолнечное масло вместо сливочного, предпочитать рыбу, богатую омега-3, и включать в рацион орехи и семена.

Мамина особо выделила трансжиры, которые значительно повышают уровень «плохого» холестерина и могут привести к атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеваниям. Она рекомендует полностью исключить трансжиры, которые содержатся в фастфуде, маргарине и кондитерских изделиях на его основе.

Кроме того, эксперт предостерегает от добавленного сахара, который способствует ожирению, диабету и воспалительным процессам. Он содержится не только в сладостях, но и в соусах, колбасах и даже консервированных овощах. Переизбыток соли также негативно влияет на уровень холестерина, поэтому рекомендуется придерживаться норм Всемирной организации здравоохранения: не более 5-10 процентов добавленного сахара от общего количества углеводов и 3-5 граммов соли в сутки.

Мамина отмечает, что ограничение продуктов, повышающих холестерин, особенно важно для людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония. Однако полностью исключать их не стоит: важно сохранять баланс, поскольку организму нужны питательные вещества, которые могут содержаться и в продуктах с холестерином.


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