В КНДР осуществлен запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) сообщило, что В КНДР проведены испытания межконтинентальной баллистической ракеты. В заявлении запуск назван обновлением рекорда мощности стратегической ракеты.

“Это справедливая и полностью легитимная военная мера, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам, угрожающим безопасности республики”, – заявил глава КНДР Ким Чен Ын. Это заявление было воспринято как свидетельство приуроченности запуска к выборам в США.

По информации корейских и японских военных, ракета находилась в полете 87 минут и пролетела 1000 километров, упав в 200 километрах от острова Хоккайдо. Предыдущие испытания межконтинентальной ракеты КНДР провела в декабре 2023 года.