Китайские астронавты провели экскурсию по космической станции «Тяньгун»

Сегодня на околоземной орбите находятся две орбитальные станции — МКС и китайская «Тяньгун» («Небесный дворец»). И если об МКС за 26 лет ее существования мы знаем достаточно много, то о совсем еще юной «Тяньгун» (выведена на орбиту 21 июля 2021 года) — практически ничего.

Руководство китайской космической программы решило приоткрыть завесу тайны, поручив трем китайским космонавтам (тайконавтам) седьмой экспедиции (запущена в апреле 2024 года) провести экскурсию по КС «Тяньгун», результатом которой стало семиминутное видео.

Тайконавты показали кухню, где установлены небольшой нагреватель воды и модифицированная микроволновая печь, а в жилом отсеке — просторные кровати с большими иллюминаторами напротив каждой, с видом на Землю.

На борту станции в орбитальной лаборатории в специальной теплице находятся растения — томаты черри и салат, а также рыбки данио, участвующие в экспериментах по адаптации к условиям микрогравитации.

В настоящее время в состав «Тяньгун», находящейся на расстоянии 420 км от Земли, входят три модуля, рассчитанных на экипаж из трех человек.

Источник — CCTV