Свидетельства из Судана – сотни женщин покончили с собой, чтобы избежать изнасилований боевиками

Сотни суданских женщин покончили с собой, чтобы избежать групповых изнасилований боевиками. Об этом рассказала телеканалу News Central Africa региональный директор Стратегической инициативы для женщин Африканского рога Хала аль-Кариб.

Аль-Кариб прокомментировала доклад Независимой миссии ООН по Судану, в котором говорится об использовании изнасилования как оружия войны в суданском конфликте. Согласно документу, изнасилования женщин и девочек боевиками оппозиционных “Сил быстрой поддержки” носят целенаправленный и массовый характер.

“Зафиксированный нами объем сексуализированного насилия в Судане ужасает”, – заявил глава миссии Мухаммад Отман. Он отметил, что самым маленьким из жертв изнасилований восемь лет, а самым пожилым за 70. Женщин также угоняют в сексуальное рабство.

Аль-Кариб отмечает, что насилие против женщин использовалось и в предыдущих конфликтах, однако нынешняя война привела к значительному распространению этих преступлений. “Женщины кончают с собой, потому что не могут вынести групповых изнасилований и пыток”, – говорит она.