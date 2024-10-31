 

Несовершенство телескопа Джеймса Уэбба придает звездам невероятную красоту

31.10.2024, 12:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Год назад начался процесс отливки последнего из семи основных зеркал для Гигантского телескопа Магеллана. Он продлится четыре года, а начало работы самого телескопа запланировано не ранее 2029 года. Это будет эпохальным событием, так как астрономы впервые смогут получить изображения далеких звезд без характерных дифракционных пиков.

Что такое дифракционные пики, хорошо понятно из сравнения изображений с космических телескопов Хаббл и Джеймс Уэбб. На картинках с первого у ярких звезд видны по четыре «луча» крест-накрест, а у второго их уже шесть (на самом деле восемь, но два едва заметны в сравнении с шестью яркими). Это паразитное явление, связанное с недостатком зеркал в обеих конструкциях.

Дифракция возникает при прохождении света вокруг краев объекта — в данном случае, многосекционных систем основного и вторичного зеркал в телескопах. Расположение, размер и яркость пиков зависят от конструкции и взаимного положения зеркал, волны света могут как гасить друг друга, так и усиливать. При проектировании телескопа Джеймс Уэбб пришлось пойти на компромисс – дифракция вторичного зеркала усиливает дифракционный узор первичного зеркала, но гасит прочие эффекты.

Ученые и инженеры стараются избавиться от дифракции, так как яркий свет пиков заслоняет прочие объекты. Это явление присуще только звездам, так как яркости светящихся туманностей уже недостаточно для возникновения дефектов. И хотя итоговая картинка получается невероятно красивой и эффектной, научное сообщество предпочло бы видеть реалистичное изображение.Источник &#8212 Futurism


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Запретили говорить слово “отступление”

31.10 / Из Мурино похитили мощи египетского фараона

31.10 / Climate and Atmospheric Science: Тысячи людей пострадали из-за изменения климата в Европе

31.10 / Xiaomi 15 Custom Color Edition выйдет в 20 разных цветах

31.10 / Митинг оппозиции в Тбилиси сошёл на нет после появления представителей львовского ТЦК

31.10 / Мнение «аналитика»: О «бавовне» в Соединённых Штатах… А вы и не знали?

31.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Мы могли бы захватить АЭС, но не хотели

31.10 / Мнение «аналитика»: О секретной директиве Зеленского… Скоро — всё?

31.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мемориальщики” против Сталина в Вологде

31.10 / Янковский высказался о внезапном переносе сериала “Преступление и наказание” на неизвестную дату

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика