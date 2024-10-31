Несовершенство телескопа Джеймса Уэбба придает звездам невероятную красоту

Год назад начался процесс отливки последнего из семи основных зеркал для Гигантского телескопа Магеллана. Он продлится четыре года, а начало работы самого телескопа запланировано не ранее 2029 года. Это будет эпохальным событием, так как астрономы впервые смогут получить изображения далеких звезд без характерных дифракционных пиков.

Что такое дифракционные пики, хорошо понятно из сравнения изображений с космических телескопов Хаббл и Джеймс Уэбб. На картинках с первого у ярких звезд видны по четыре «луча» крест-накрест, а у второго их уже шесть (на самом деле восемь, но два едва заметны в сравнении с шестью яркими). Это паразитное явление, связанное с недостатком зеркал в обеих конструкциях.

Дифракция возникает при прохождении света вокруг краев объекта — в данном случае, многосекционных систем основного и вторичного зеркал в телескопах. Расположение, размер и яркость пиков зависят от конструкции и взаимного положения зеркал, волны света могут как гасить друг друга, так и усиливать. При проектировании телескопа Джеймс Уэбб пришлось пойти на компромисс – дифракция вторичного зеркала усиливает дифракционный узор первичного зеркала, но гасит прочие эффекты.

Ученые и инженеры стараются избавиться от дифракции, так как яркий свет пиков заслоняет прочие объекты. Это явление присуще только звездам, так как яркости светящихся туманностей уже недостаточно для возникновения дефектов. И хотя итоговая картинка получается невероятно красивой и эффектной, научное сообщество предпочло бы видеть реалистичное изображение.Источник — Futurism