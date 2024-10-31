Президент Аргентины уволил главу МИД из-за поддержки Кубы в ООН

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил министра иностранных дел Диану Мондино после того, как она проголосовала за прекращение санкций США против Кубы на заседании ООН, пишет Bloomberg.

Это увольнение стало значительным шагом, поскольку Мондино была одним из ключевых сторонников Милея, поддерживающих его с момента начала предвыборной кампании. Она играла важную роль в укреплении международного авторитета Буэнос-Айреса, особенно в условиях театральной и порой неорганизованной предвыборной стратегии политика.

Офис президента подчеркнул, что Аргентина занимает жесткую позицию в отношении кубинского режима, осуждая все правительства, которые нарушают права человека и индивидуальные свободы.

Пресс-секретарь Милея Мануэль Адорни также сообщил, что новым министром иностранных дел будет назначен посол Аргентины в США Херардо Вертейн.