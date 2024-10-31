 

Climate and Atmospheric Science: Тысячи людей пострадали из-за изменения климата в Европе

31.10.2024, 11:25, Разное
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Исследование, проведенное Барселонским институтом глобального здравоохранения (ISGlobal), показало, что жара стала причиной более 68 тысяч смертей в Европе, причем более половины из них связано с антропогенным изменением климата. Эти результаты были опубликованы в журнале npj Climate and Atmospheric Science.

Команда ученых проанализировала случаи, связанные с повышенными температурами, и исследовала, как климатические изменения влияют на здоровье населения. В работе использовались данные из 35 европейских стран и эпидемиологические модели для оценки последствий жары.

Для исследования также были задействованы данные о среднем глобальном повышении температуры поверхности, охватывающие период с 1880 по 2022 годы. Это позволило определить, как антропогенное потепление влияло на температуру в различных регионах, и смоделировать гипотетический сценарий без климатических изменений.

Результаты показали, что в южных регионах Европы уровень негативных последствий от жары на миллион жителей был в два раза выше, чем в других частях континента. Исследование подчеркивает, что жители южной Европы подвергаются более высокому риску из-за увеличения температур. Кроме того, оно выявило, что изменение климата особенно сильно сказывается на женщинах и пожилых людях.

Ученые также акцентировали внимание на необходимости внедрения амбициозных мер по адаптации и смягчению последствий изменения климата.


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