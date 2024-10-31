Мнение «аналитика»: О секретной директиве Зеленского… Скоро — всё?

Вот это как раз было ожидаемым. Но всё равно настигло «внезапно». Как приход — наркомана.

Вольно или невольно, украинский президент Владимир #Зеленский раскрыл суть своей директивы войскам. И попутно — доминирующие настроения в Киеве #сейчас. Похоже, давние планы его российского визави и антагониста Владимира Путина буквально в прямом эфире летят к…

…полной и успешной реализации.

В ходе очередной «беседы с журналистами» Владимир Зеленский неожиданно проговорился. Он раскрыл суть своей директивы войскам, отданной после того, как продвижение ВС РФ на Донбассе резко ускорилось, а на Курщине ВСУ частично попали в кольцо. После чего даже самые преданные украинские генералы заговорили о том, что «фронт посыпался». Это вторая фаза перед тем, как сказать, что «фронт обрушился», а первая — «фронт затрещал».

Советский диктатор Иосиф #Сталин издал в такие страшные дни суровый приказ «Ни шагу назад!». У Владимира Зеленского хватило сил пролепетать лишь «Бегите, глупцы!». Потому что в ином случае его бы снесли.

«Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться и погибнуть, то конечно, отходите, парни, спасайте солдат, спасайте людей», — заявил нынешний украинский лидер. И это ещё раз к вопросу о том, почему даже для Украины СВО — это ни разу не ВОВ и все параллели просто неуместны. Но и о трусости киевских властей тоже.

Украинцы, а вы не хотите узнать, сколько чемоданов уже упаковала и вывезла на запад Елена Зеленская?

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