 

Мнение «аналитика»: О секретной директиве Зеленского… Скоро — всё?

31.10.2024, 4:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вот это как раз было ожидаемым. Но всё равно настигло «внезапно». Как приход — наркомана.

Вольно или невольно, украинский президент Владимир #Зеленский раскрыл суть своей директивы войскам. И попутно — доминирующие настроения в Киеве #сейчас. Похоже, давние планы его российского визави и антагониста Владимира Путина буквально в прямом эфире летят к…

…полной и успешной реализации.

В ходе очередной «беседы с журналистами» Владимир Зеленский неожиданно проговорился. Он раскрыл суть своей директивы войскам, отданной после того, как продвижение ВС РФ на Донбассе резко ускорилось, а на Курщине ВСУ частично попали в кольцо. После чего даже самые преданные украинские генералы заговорили о том, что «фронт посыпался». Это вторая фаза перед тем, как сказать, что «фронт обрушился», а первая — «фронт затрещал».

Советский диктатор Иосиф #Сталин издал в такие страшные дни суровый приказ «Ни шагу назад!». У Владимира Зеленского хватило сил пролепетать лишь «Бегите, глупцы!». Потому что в ином случае его бы снесли.

«Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться и погибнуть, то конечно, отходите, парни, спасайте солдат, спасайте людей», — заявил нынешний украинский лидер. И это ещё раз к вопросу о том, почему даже для Украины СВО — это ни разу не ВОВ и все параллели просто неуместны. Но и о трусости киевских властей тоже.

Украинцы, а вы не хотите узнать, сколько чемоданов уже упаковала и вывезла на запад Елена Зеленская?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мемориальщики” против Сталина в Вологде

31.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Голосование в ООН за снятие санкций США против Кубы

31.10 / Мнение: Причина СВО – провал российских рыночных реформ

31.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Пророссийские силы захватили власть насильственным путем

30.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Флаг в Курахово

30.10 / Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима

30.10 / Мнение: Американцы против демократии: избиратели, айтишники и соглядатаи

30.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Французская хуцпа

30.10 / Мнение: Почем билеты на шоу?

30.10 / Приобщение к здоровому питанию через красоту: как украсить полезную еду, чтобы ребенок хорошо ел

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика