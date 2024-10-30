Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима
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ТАЙМКОДЫ
0:21 Начало. Умер Филипп Зимбардо, автор «тюремного эксперимента».
1:33 По-настоящему известные эксперименты — Милгрэма и Зимбардо
3:57 Суть Стэнфордского эксперимента. Заказ ВМФ США. Изменение психологии людей при ограничении свободы. Заключённые и надзиратели — белые образованные мужчины. Надзиратели не могли применять насилие. Книга Зимбардо «Эффект Люцифера»
15:54 Голодовка во время эксперимента. Принуждение съесть сосиску
17:14 Психологические расстройства в эксперименте. Прекращение эксперимента
19:48 Реакция на эксперимент. Почему возник широкий резонанс. Нобелевская премия Солженицыну.
22:10 На какой вопрос отвечали экспериментаторы. Две гипотезы появления садизма
25:05 Эксперимент Милгрэма. В какой момент испытуемый перестанет бить током подсадного актёра? Рабочая гипотеза Милгрэма не подтвердилась
40:29 Значимость эксперимента Зимбардо для советских людей. В чём причина психологического шока от 90-х. Невозможность ожидания милосердия от себя самого
49:28 Пересмотр классических экспериментов
54:11 Представление. КНИГА
55:40 Северокорейцы на фронте
56:14 Подруга-собачница предложила взять собаку и обиделась на отказ. Как себя вести? Позиция сознательной мизантропии
1:04:29 Не приходят уведомления о начале стрима. Расписание стримов по умолчанию
1:06:50 Оливер Хирш Бигль “Волна”
1:07:12 С какого возраста нагружать детей трудом? Не нагружать, а просить помочь
1:12:01 Люди подчиняются большинству или авторитетам. Эксперимент с солёной кашей
1:16:02 Советские люди считали себя светлыми личностями? Исследование дедовщины в армии
1:22:05 Любовь к кошкам и донаты обществу защиты животных — сублимация отсутствия детей?
1:23:42 Нет желания вступать в повторный брак и ни с кем сближаться
1:29:31 Об идеях и книгах Эрика Бёрна
1:31:32 Вопросы закончились
1:32:47 Записаться на консультацию
1:33:22 Скоро придёт повестка. Как быть?
1:36:10 Конец
Источник: Размышления вольного социолога
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