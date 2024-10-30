Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима

ТАЙМКОДЫ

0:21 Начало. Умер Филипп Зимбардо, автор «тюремного эксперимента».

1:33 По-настоящему известные эксперименты — Милгрэма и Зимбардо

3:57 Суть Стэнфордского эксперимента. Заказ ВМФ США. Изменение психологии людей при ограничении свободы. Заключённые и надзиратели — белые образованные мужчины. Надзиратели не могли применять насилие. Книга Зимбардо «Эффект Люцифера»

15:54 Голодовка во время эксперимента. Принуждение съесть сосиску

17:14 Психологические расстройства в эксперименте. Прекращение эксперимента

19:48 Реакция на эксперимент. Почему возник широкий резонанс. Нобелевская премия Солженицыну.

22:10 На какой вопрос отвечали экспериментаторы. Две гипотезы появления садизма

25:05 Эксперимент Милгрэма. В какой момент испытуемый перестанет бить током подсадного актёра? Рабочая гипотеза Милгрэма не подтвердилась

40:29 Значимость эксперимента Зимбардо для советских людей. В чём причина психологического шока от 90-х. Невозможность ожидания милосердия от себя самого

49:28 Пересмотр классических экспериментов

54:11 Представление. КНИГА

55:40 Северокорейцы на фронте

56:14 Подруга-собачница предложила взять собаку и обиделась на отказ. Как себя вести? Позиция сознательной мизантропии

1:04:29 Не приходят уведомления о начале стрима. Расписание стримов по умолчанию

1:06:50 Оливер Хирш Бигль “Волна”

1:07:12 С какого возраста нагружать детей трудом? Не нагружать, а просить помочь

1:12:01 Люди подчиняются большинству или авторитетам. Эксперимент с солёной кашей

1:16:02 Советские люди считали себя светлыми личностями? Исследование дедовщины в армии

1:22:05 Любовь к кошкам и донаты обществу защиты животных — сублимация отсутствия детей?

1:23:42 Нет желания вступать в повторный брак и ни с кем сближаться

1:29:31 Об идеях и книгах Эрика Бёрна

1:31:32 Вопросы закончились

1:32:47 Записаться на консультацию

1:33:22 Скоро придёт повестка. Как быть?

1:36:10 Конец