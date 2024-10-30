Доктор Исаев развеял миф о пользе вина

Руслан Исаев, руководитель Клиники доктора Исаева, развеял миф о пользе вина. Он заявил, что в любых дозах алкоголь не имеет положительного воздействия на здоровье.

В беседе с “Лентой.ру” Исаев объяснил, что утверждения о целебных свойствах красного вина, якобы замедляющих старение и предотвращающих рак, не имеют научного обоснования. Хотя вино содержит антиоксиданты, их концентрация слишком мала, чтобы оказать какой-либо ощутимый эффект.

В реальных условиях, по словам Исаева, антиоксиданты быстро исчезают из вина, а вред от этанола намного превышает любую потенциальную пользу антиоксидантов. Он подчеркнул, что самая безопасная доза алкоголя — это полное его отсутствие.