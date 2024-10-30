Испания расширяет антиизраильское эмбарго – разорван контракт о закупке патронов

Министерство внутренних дел Испании сообщило об отмене соглашения на приобретение 9-мм патронов израильского производства для Гражданской гвардии. Контракт, сумма которого составляла 6000000 евро, предусматривал поставку 15000000 патронов.

“С начала вооруженного конфликта в Газе правительство Испании взяло на себя обязательство не поставлять оружие в Израиль. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о закупке, МВД инициировало разрыв контракта”, – говорится в заявлении, цитируемом Reuters.

Также сообщается, что Израиль не будет допущен до предстоящих тендеров.

При социалистическом правительстве Испания стала одним из самых антиизраильских государств ЕС. Около двух недель назад премьер-министр Педро Санчес призвал государства Евросоюза поддержать испанско-ирландскую инициативу и заморозить соглашение о свободной торговле с Израилем в связи с ситуацией в Ливане и секторе Газы.