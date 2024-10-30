Госпрограмму по социализации выпускников мехмата МГУ закрыли как бесперспективную

Начиная с 2025 года, федеральные органы власти и правительство Москвы больше не будут пытаться социализировать выпускников механико-математического факультута МГУ имени Ломоносова.

Согласно заключению экспертов, пятилетняя экспериментальная программа не дала ровным счётом никаких результатов, хотя были испробованы разные методики. По мнению одного из специалистов, которое цитирует РБК, «из мехмата выпускаются ещё бо́льшими дикарями, чем были на момент поступления».

– Из интересных наблюдений – чем больше у выпускника проблем с социализацией, тем выше шанс, что он получит учёную степень и вообще отметится в российской и мировой науке, – пояснил он. – Поэтому возник вопрос, верным ли мы вообще делом занимаемся. С точки гуманизма, вероятно, да, но надо ведь думать и о будущем отечественной науки.

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