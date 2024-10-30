 

Nature Communications: Обнаружена новая причина старения мозга

30.10.2024, 17:15, Разное
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Ученые из Калифорнийского университета выявили причину деградации мозговых функций в пожилом возрасте — чрезмерное накопление белка F-актина. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что избыток этого структурного белка блокирует процесс аутофагии, жизненно важный механизм удаления поврежденных клеточных компонентов.

Ограничивая в мышах экспрессию гена, контролирующего выработку F-актина, исследователи подавили накопление белка, улучшили рециркуляцию клеток и сохранили когнитивные способности. Экспериментально было установлено, что также рапамицин и диетические ограничения способствуют снижению F-актина в мозге, что приводит к увеличению активности аутофагии и улучшению когнитивных функций.

Исследование демонстрирует связь между снижением уровня F-актина и сохранением когнитивного здоровья у мышей. У подопытных с подавленным накоплением этого белка наблюдалась защита когнитивных способностей и увеличение продолжительности жизни до 30%. Результаты указывают на важную роль F-актина в старении мозга и открывают перспективы для продления здоровой жизни и поддержания когнитивного благополучия в пожилом возрасте. Однако исследователи подчеркивают сложность перевода полученных данных на человеческую модель старения.


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