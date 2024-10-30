Le Monde: ужесточение санкций против РФ плохо скажется на беднейших странах

Ужесточение санкций Запада в отношении российской нефти может негативно сказаться на мировой экономике, предупреждает газета Le Monde, ссылаясь на мнение аналитиков.

Эксперты подчеркивают, что мировая экономика сильно зависит от нефтяных ресурсов, и РФ занимает важное место среди их производителей. Если ограничения на российскую нефть будут усилены, это может привести к сбоям в поставках, что, в свою очередь, вызовет резкое повышение цен.

Рост цен на нефть повлечет за собой удорожание удобрений, сельскохозяйственной продукции и товаров повседневного спроса. Наиболее остро эти изменения затронут беднейшие страны, как отмечает американский экономист Кэтрин Вольфрам.

С каждым годом эффективность антироссийских санкций снижается, отмечает издание. Глава компании ClearView Energy Partners Кевин Бук считает, что ситуация могла бы выглядеть иначе, если бы большинство компаний, занимающихся страхованием нефтяного транспорта, находились на Западе.