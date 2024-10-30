Полиция задержала банду квадроберов, изображавших белок

В Сысерти Свердловской области полиция задержала банду малолетних квадроберов, переодевавшихся в белок и пугавших людей на территории одной из парковых зон города.

В октябре участковому инспектору полиции поступило сразу три заявления от женщин предпенсионного возраста – они жаловались, что их супругов во время застолья на природе госпитализировали из-за сердечных приступов после того, как они увидели белок слишком крупного размера (в протоколе – «белок-мутантов»). Сотрудники полиции направляли заявительниц на психиатрическую экспертизу, но врачи во всех случаях наблюдения приходили к выводу, что дамы пребывают в трезвом уме. Подозрения, что у госпитализированных начался алкогольный делирий (белая горячка), также не подтвердились.

В течение недели количество жалоб на белок в городской зоне отдыха увеличилось. Сотрудники полиции решили обследовать парк и устроить засаду. В результате оперативных мероприятий им удалось задержать троих хвостатых, ещё пятеро скрылись в неизвестном направлении. В итоге белками оказались подростки, представители популярной экстремистской субкультуры «квадроберы».

Предводитель группы Иван рассказал, что в белочек подростки переоделись осенью, чтобы отличаться от большинства собратьев по квадробингу, предпочитающих изображать домашних животных. Также подросткам нравилось проводить время на природе, но пугать посетителей парков они не имели намерений.

После профилактических бесед со всеми участниками группировки их родителям выписали административные протоколы за «незаконную аниматорскую деятельность».

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