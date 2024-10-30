В Московской области наградили лучших волонтеров

Торжественное мероприятие собрало свыше 100 активистов, в

том числе представителей молодежных и общественных организаций, говорится в

сообщении регионального ведомства.

«Я не устану повторять, что наши волонтеры самые-самые.

Сильные, смелые, ответственные, искренние, которые никогда не оставят человека

в беде. Вы, правда, лучшие в Московской области и во всей нашей стране.

Отдельные слова благодарности хочу сказать руководителям волонтерских

организаций, ресурсных центров, наставникам, потому что делать добрые дела —

это важно, но еще более важно — делать это системно и профессионально», –

отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина

Швелидзе.

Среди награжденных волонтеров — Денис Колесникович,

координатор движения «Волонтеры Подмосковья» и руководитель Добро.Центра в

Пушкино, и другие волонтеры, которые участвуют в проекте «Доброе дело», начатом

губернатором региона Андреем Воробьевым в 2022 году для оказания гуманитарной

помощи.

Активисты помогают участникам СВО и их семьям,

организовывают сбор гуманитарных грузов, а также содействуют различным

инициативам, включая федеральные и международные проекты.

В этом году в Подмосковье волонтеры также оказали

значительное содействие в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи.

За это благодарственные письма получили Кирилл Котельников и другие участники.

Учреждение Дня волонтера Подмосковья как праздничной даты

соответствует задачам федерального проекта «Социальная активность» национального

проекта «Образование».