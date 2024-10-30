Ходченкова появилась в трейлере фильма “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича”

Фильм обещает стать настоящим подарком для детей и их родителей, в нем снялись такие звезды, как Юрий Колокольников и Светлана Ходченкова, а главную роль Элли исполнила юная актриса Екатерина Червова. В трейлере фильма можно увидеть яркие локации и увлекательные приключения, которые ожидают главных героев.

Сюжет картины разворачивается вокруг девочки Элли, которая живет в обычном городе. Однажды на ее голову обрушивается злая колдунья Гингема, наколдовавшая ураган, уносящий Элли и ее верного пса Тотошку в удивительную страну жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли отправляется в путешествие по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город, где ей предстоит встретиться с Волшебником, способным исполнить ее заветные желания. На этом пути ей помогут новые друзья: Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев.

В роли Элли дебютирует Екатерина Червова, которой всего восемь лет на момент съемок. Она поделилась своими эмоциями: “Когда меня утвердили, я была на седьмом небе от счастья! Мне очень понравились локации, где мы снимались”. Режиссер Игорь Волошин подчеркивает, что Екатерина даже сама выполняла некоторые трюки, что добавляет фильму динамики и искренности.

В фильме также можно увидеть Егор Корешкова и Софью Лебедеву в ролях экранных родителей Элли, а роль ее пушистого спутника Тотошки исполнил джек-рассел-терьер по кличке Уджер. Озвучку Тотошки выполнил Денис Власенко, который добавил персонажу живости и харизмы. Важную роль в истории сыграет коварная колдунья Бастинда, которую воплотила на экране Светлана Ходченкова. Она отметила, что играть персонажа, которого боялась в детстве, было очень интересно.

Съемки проходили не только в павильонах Москвы, но и в живописных местах Дагестана, где команда работала над созданием волшебного мира. Например, на зеленых равнинах Буйнакского района были сняты сцены с маковыми полями, которые добавят в фильм с помощью компьютерной графики. В горах снимали Голубую страну — родину Железного Дровосека и других героев.

Режиссер Игорь Волошин поделился своими мыслями о процессе создания фильма: “Постпродакшен — это настоящее волшебство. Мы делаем уникальный проект, и мне не терпится увидеть реакцию зрителей”. Кроме того, команда уже работает над сиквелом под названием “Злая ведьма”, который планируется выпустить в 2026 году.

Фильм “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” выйдет в прокат 1 января 2025 года, и его премьера обещает стать ярким событием новогодних праздников. С нетерпением ждем встречи с любимыми героями и погружения в мир волшебства!