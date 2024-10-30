 

В личной библиотеке Дарвина обнаружено «Житие Обезьяны»

30.10.2024, 13:33, Разное
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В личном архиве английского натуралиста Чарльза Дарвина потомки обнаружили древнее рукописное произведение под названием «Житие Великой Обезьяны».

Манускрипт содержит подробное жизнеописание того самого примата, который, согласно теории эволюции, был предком современного человека. Авторство текста приписывается самому Дарвину, хотя до сих пор считалось, что он никогда не писал ничего подобного. Исследователи полагают, что учёный мог создать этот текст в качестве шутки или эксперимента, но по каким-то причинам решил скрыть его от общественности.

«Великая Обезьяна», как её называют в тексте, описана как существо, обладающее невероятными способностями и мудростью. Она якобы была способна говорить на нескольких языках, решать сложные математические задачи и даже предсказывать будущее. Некоторые страницы содержат описания её подвигов, таких как спасение целого племени от наводнения и изобретение колеса.

Некоторые учёные уже высказали предположение, что «Житие» могло быть создано в качестве пародии на религиозные тексты, чтобы подчеркнуть абсурдность некоторых верований. Другие научные специалисты пригрозили объявить им джихад.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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