 

Второе за сутки вооруженное нападение на евреев в США

30.10.2024, 10:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ультраортодоксальный еврей в возрасте около 30 лет получил ножевое ранение в лицо, когда шел по улице Флэтбуш в Бруклине во вторник, 29 октября.

Пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

По свидетельству очевидцев, нападавший, чернокожий мужчина в лыжной маске, ударил жертву ножом, выкрикивая экстремистские лозунги.

Это второй за сутки инцидент с вооруженным нападением на евреев в США. Днем ранее в Чикаго вооруженный мужчина открыл огонь по 39-летнему еврею, направлявшемуся в синагогу, и ранил его в плечо.

Прибывшая на место полиция вступила в перестрелку с нападавшим. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу, его состояние оценивается как критическое. Среди полицейских пострадавших нет.

Позднее стрелок был опознан как 22-летний Сиди Мохаммед Абдаллахи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / БПЛА впервые атаковали цель в Чечне – горело здание “Российского университета спецназа”

29.10 / Российский удар по Харькову – есть жертвы, пострадало историческое здание Госпрома

29.10 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 979-й день войны

29.10 / ЮАР передали в МСС “доказательства преступлений Израиля” на 750 страницах

29.10 / В Грузии объявлен частичный пересчет бюллетеней на парламентских выборах

29.10 / Обама на митинге в поддержку Харрис – “Не голосуйте за того, кто вас не уважает”

29.10 / Какие фильмы россияне чаще всего смотрели в прошлом месяце

29.10 / Пентагон сообщил, что в Россию прибыли уже 10 тысяч солдат из КНДР

29.10 / В Крыму предъявлены обвинения в госизмене женщине, приехавшей из Ирландии на похороны матери

29.10 / Адвокат рассказала об отношении Успенской к скандальным заявлениям и выходкам дочери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика